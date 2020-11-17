台灣被RCEP排除在外 蘇貞昌：政府和業者早已超前部署
台灣被RCEP排除在外 蘇貞昌：政府和業者早已超前部署
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-17 10:12:23
由中國和東南亞國家協會（ASEAN）主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成型，亞太15個國家簽署，但台灣被排除在外。對此，行政院長蘇貞昌今（17）日受訪表示，RCEP已經談十幾年了，所以政府跟業者都早已經超前部署；「衝擊當然會有，但不是那麼大」。
蘇貞昌說，RCEP已經談十幾年了，所以政府跟業者都早已經超前部署，有很多業者都已經在各該國家都有佈局完成，台灣外銷的電子產品等也都佔7成以上，都是免關稅，衝擊當然會有，但不是那麼大。蘇貞昌表示，同時也正可以凸顯出，為什麼政府一直在加強台美之間的經貿關係，而事實上台美之間也已經高達2兆4千3百多億的經貿往來，同時也有美商在台灣投資超過7千億，政府也積極要經貿佈局，能走向國際，這才是對台灣最好。對於中國研擬「台獨頑固分子清單」，蘇貞昌遭陸媒環球時報點名為首要「台獨」罪犯。蘇貞昌表示，為這個國家做事，為人民服務，是他無上的榮耀，守住這個國家、保護人民，不屈於威武。