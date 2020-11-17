美國疫情升溫！上週新增逾百萬例、每日平均1100人死亡

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此外，接受篩檢的人口中陽性率約為 1 成，代表上週每 315 位受試者就有一人結果呈陽性。部分幾個州，愛荷華、堪薩斯、南達科他的陽性率則是超過 50%，遠高於世界衛生組織（ WHO ）評估的 5%，代表社區內有許多未被發現的病例。
疫情較嚴重的幾個州，包括密西根、北達科他、華盛頓特區在內對公眾集會、室內用餐施加新的防疫限制。密西根州長惠特莫（ Gretchen Whitmer ）警告，過去 7 天州內共有 431 例死亡，如果不再積極防疫，該州因病死亡的人數可能增加至 1000 多例／每週。
美國兒科、兒童醫院學會（ AAP ）週一（ 16 ）發佈一項報告指出，至 11 月 12 日美國國內已有超過 100 萬名兒童確診，學會主席戈札（ Sally Goza ）在聲明中表示，這項數據令人震驚、難過，自從麻疹和小兒麻痺症有疫苗後，美國從未見過有一種病毒能如此迅速的傳播。
從統計數據上來看，可以看見確診兒童不成比例地集中於非裔、拉丁裔族群，這些孩童確診的數量更多，加上受到的經濟衝擊更強烈，可能受到失去獲得教育、醫療照顧等機會的影響。AAP 同時指出，人們普遍低估了 COVID-19 在孩童之間傳播的情況，因為大部分的孩子可能沒有或者只有輕微症狀。
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