女高中生一跑步就如「鬼抓腿」　醫師曝背後驚人原因

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黃啟訓提到，「陣發性動作誘發型肌張力異常症」典型的症狀是當患者突然改變動作，例如突然站立或突然跑步時，會產生不自主的肌肉緊縮僵直，常見的症狀是以單側肢體為主，當症狀出現在腿部時常會因而跌倒，少數病人會影響到頭臉部，因而出現一些奇怪的表情，有時也會造成說話困難，甚至說不出話來。
甚至醫師強調，大部分的患者每天都會發生症狀，嚴重時一天可以發生上百次，不過也有些病人幾個月才發生一次，一般在6到20歲之間開始出現症狀，發生機率為15萬分之1，男女比為3比1，台灣大約僅有2、3百位患者。另外，除了突然的動作會引發症狀外，在壓力大、過度興奮、或過冷過熱時也容易誘發症狀。許多病人在出現症狀前會有「預兆感」，像是忐忑不安、頭昏或肢體有螞蟻在爬的異常感覺。
而造成這個疾病的原因主要是人類第十六對遺傳染色體中的PRRT2基因突變，造成腦部基底核神經細胞膜電位異常所引起的，大多是家族顯性遺傳，但也有偶發型的個案。黃啟訓提到，這個案治療的第一選擇是使用神經細胞離子通道阻斷藥物，只需要低劑量就可以達到很好的效果，而且五成患者隨著年紀增長症狀會逐漸減少或消失，另外平時也可藉由避免爆發性的動作來減少症狀產生的次數，只要及早診斷與治療可以避免衍生的許多生活上的困擾，及可能造成的社交退縮。