蔡英文加入RCEP政見跳票 江啟臣：不想負責就不要執政！
蔡英文加入RCEP政見跳票 江啟臣：不想負責就不要執政！
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-17 10:25:43
亞太區域15個國家，15日正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。不過台灣因為政治因素，無法名列其中。對此國民黨主席江啟臣今天（17日）上午在臉書發表聲明，表示2016年總統蔡英文在就職演說上，就承諾要「帶領台灣加入RCEP」，現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」，告訴全民RCEP對我國經濟影響不大，甚至是甩鍋給國民黨，要國民黨為民進黨的政策跳票負責。江啟臣更怒批蔡英文「不想負責就不要執政！」
由東南亞國協及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等國家發起的RCEP，15日正式簽署，協定成員都能夠獲得低關稅待遇。一向與東南亞國家多有互動的台灣，則因為中國大陸介入反對，而無法被列入名單。對此外交部方面表示，我國推動加入RCEP有實際困難，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是我國政府目前推動加入區域經濟整合的重點目標。不過針對無法加入RCEP一事，江啟臣也在臉書上怒批蔡英文「蔡總統承諾，國民黨負責？不想負責就不要執政！」，江啟臣表示，2016年蔡英文總統就職，在全國人民前承諾「帶領台灣加入RCEP」。「現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」，告訴全民RCEP對我國經濟影響不大，甚至是甩鍋給國民黨，要國民黨為民進黨的政策跳票負責。」江啟臣說，「我相信全國人民跟我有一樣的疑問，民進黨執政已經5年了，蔡總統已經當第二任的總統，現在政見跳票還要推給國民黨？民主政治是責任政治，不想負責就不要執政！」江啟臣強調，台灣作為開放經濟體，RCEP中扮演關鍵地位的「中國大陸」與「東協」，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，可以預見經濟必然遭受衝擊。「加入RCEP過去一直是蔡政府的執政目標，蔡政府現在改口說RCEP不重要，是在告訴全國民眾，過去5年蔡政府花的人力、物力與政府預算，是在帶領台灣加入一個不重要的經濟協定嗎？」江啟臣說，「總統失信於民，就是事實，民進黨要執政就是要為政見跳票付出代價」。