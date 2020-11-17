學生情侶疑似燒炭 雙雙陳屍淡水租屋
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-17 10:51:36｜update2020-11-17 10:55:30
新北市淡水區水源路一處社區大樓，16日晚間驚傳租屋情侶燒炭雙屍命案，死者19歲男大生和20歲女大生都就讀台北海洋科技大學；由於房內發現只剩灰燼的炭盆，現在沒有遺書，也沒有打鬥跡象，初判應該是燒炭身亡，但真正死因警方還在調查當中。
一名就讀台北海洋科技大學五專部五年級女學生，16日沒去上課，父親透過電話也聯繫不上；晚間9點多林父請警察和消防隊救護人員陪同到女兒淡水租屋處，找來鎖匠開門，門一打開就發現兩人倒臥房內，已氣絕多時。據了解，另名死者是男大生，兩人是男女朋友關係；警方在房內發現燃燒過的木炭灰燼，初步判斷兩人應是燒炭身亡，但現場沒有留下遺書，警方已封鎖現場釐清確切死因。
台北海洋科技大學校長林俊彥在案發後表示非常心痛，除全力配合警方調查，也將針對兩位學生就讀的科系進行輔導，避免類似的事件再度發生。
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