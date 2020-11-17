周年慶壓軸！站前百貨加碼賣衣 另一家推台灣秘境遊應戰
周年慶壓軸！站前百貨加碼賣衣 另一家推台灣秘境遊應戰
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:49:10
時序進入11月中，百貨周年慶最後一波也上場。新光三越站前店周年慶12日已經開跑，今（17）日起更加碼聯手20個女裝品牌推出「大衣2000元均一價」、「毛衣等服飾3件2000元專區」。同樣為站前百貨的京站，周年慶則在明（18）日登場，全館滿3800元送400，首5日刷特定卡7600送800，回饋率22%，更推出滿6000可抽「1人中獎、4人同行」有包車、專人導遊服務的台灣秘境遊。
新光三越台北站前店周年慶日前登場，全館（含化妝品）單筆滿2000送200，超低門檻希望吸引消費者，而昨日宣告再加碼，自今日起趁勝追擊聯手20個女裝品牌推出「大衣2000元均一價」、「毛衣等服飾3件2000元專區」。如tiara原價6280元的長版風衣外套、Poone原價5980 元起的各款大衣外套等，直接下殺3折起，統統只要2000元。而京站周年慶自11月18日至12月14日開跑同樣不遑多讓，全館3800送400首5日加刷富邦J卡7600送800元，總回饋率達22%。同時首度推出美食88折券，「饗樂88」儲值卡儲值達5000元，贈B3美食街88折券1張、儲1萬贈3張，同時有機會抽中citizenM酒店免費住宿券 (共抽88名)。
另外，以往周年慶抽遊輪、送機加酒的行程，今年因為疫情關係改為國內，但套裝行程大升級「1人中獎、4人同行」。活動期間Q卡友拿當日累計滿6000元京站發票，即可獲得抽獎機會乙次 (可累贈)，有超過一百名幸運兒，能體驗部落巡禮、泉源秘境等旅程，更提供包車、專人導遊服務。而周年慶超值「每日一物」也受矚目，多款女鞋超夯價990元，還有下殺2.4折的針織運動鞋、大學T買一送一等。另外，在日本超過100家門市的coen、KBF、niko and…等，這次周慶也推出萬件服飾6折起，在京站提供多款獨家價格、獨家款式，讓民眾不能出國也能與日本潮流同步零時差。