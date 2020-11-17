大學憾事頻傳！政大生曝「諮商預約爆滿」：盼大家好好的

近日有多所大專院校陸續傳出憾事，學生因不明原因選擇輕生，大學生們心裡到底承受多少壓力？頓時引發各界關注及探討。一名政治大學的女學生就透露，學校諮商預約大爆滿，每新的一天，只要能預約就會超快爆滿，堪比搶演唱會門票，她並呼籲大家「提前部署」，別忍到快要炸鍋才開始尋求協助，同時更希望每個人都能好好的。

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原PO在《Dcard》發文表示，她所就讀的國立政治大學，諮商預約恆常爆滿，之所以用「恆常」是因為，大概在好幾周前，她發現，預約系統每新的一天，可以預約就會超快爆滿，簡直跟搶演唱會門票差不多。

▲一名政大女學生貼出學校預約「身心健康諮詢」的系統畫面。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO接著透露，政大一天開放6個名額預約初談，等於兩周就有60個人想初談！她認為，綜觀量蠻大的，學校諮商通常在10-14天後派案，所以預約11月27日的初談同學，往後算個10天，大概等22天會收到被安排的心理師是哪一位，再下一個禮拜才開始諮商，前前後後要等待1個月才有辦法諮商。因此，她並提醒大家，提前部署，不要忍到快要炸鍋才開始尋求協助，同時也希望每一個人都能好好的。

貼文一出，立刻掀起討論，其他學校的學生也紛紛留言「我們學校的印象中預約也很難，大家的人生都好難」、「別說啦！我八月預約十一月底才到我呢，如果是急件早就來不及了」、「我也有聽過排一兩個月才排到的」、「我們學校也爆滿了QQ」，由此似乎能看出，大學生們飽受的壓力其實頗大。（編輯：許苡晴）