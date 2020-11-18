LINE PAY、街口剉咧等！全聯PXPay進軍電子支付
LINE PAY、街口剉咧等！全聯PXPay進軍電子支付
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-18 13:17:35
超市龍頭全聯，今（18)天舉辦一地一好物、產銷履歷蔬果、優質國產豬大集合記者會，全聯董事長林敏雄也親自到場，會後媒體聯訪時，林敏雄也意外拋出震撼彈，鬆口全聯正在向金管會申請希望核准電子支付，PXPay未來將成為LINE PAY、街口的競爭者。
全聯總經理蔡篤昌透露，全聯很早就向金管會申請電子支付的執照了，希望趕快通過，最快明年開始啟用，屆時會是新的子公司來處理電子支付業務，而且全聯也表示，未來將會直接進軍交通端，從北、中、南捷運、輕軌到公車，都要可以使用PXPay。林敏雄也提到，過去中央銀行抱怨零錢換太多，台灣人不喜歡攜帶硬幣，帶回去就沒出來，所以現在一直在做電子支付，目前全聯店面的刷卡、行動支付等非現金支付，已經佔營收50%，PXPay更佔其中的25%，蔡篤昌提到，全聯目前會員有1300萬人，PXPay電子支付一旦金管會點頭後，一定會有很多通路想要合作，包含餐廳、零售通路等，目標接近年輕人跟男性客群，全聯強調，希望讓更多人習慣使用PXPay。另外，蔡篤昌也透露，目前全聯正在規劃佔地超過500坪的旗艦店，不過對於地點目前還是保密到家。