Kimiko遭網友「性恐嚇」　一聽嫌犯背景後大怒

41歲的舞蹈老師Kimiko日前在社群平台上分享自己點珍珠奶茶的方式，被指控是奧客行為之外也引來酸民攻擊，甚至遭到1名網友性方面的恐嚇，讓Kimiko決定到警局報案，昨（16）日她透過臉書表達對於嫌犯被捕的心情。

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Kimiko表示有幸收到商家的愛護和好意，一定會po文讓更多人有機會認識用心的店家，這是她實際表達感謝的做法，也透露背後的原因：「可能是因為自己是從小眾一路默默耕耘到公眾，親身經歷這個過程中會遇到的種種困難，才能同理每個努力背後的心酸故事，所以才會在我的自媒體平台上，分享並感謝每一個曾對我付出美好心意的店家。」

Kimiko強調自己多年來對所有言論都是尊重以對，這次也沒有採取公開加害者資料的方式，她認為理性的面對，並不代表就應該遭受這樣的惡害，「不管喜不喜歡我這個人，無論是否認同我的想法觀點，就算遭到不明原委的民眾誤解、謾罵，從頭到尾還是不願隨著這個事件起舞」。





事實上，警方在逮捕該名嫌犯時發現，對方已經不是第一次在網路上留言恐嚇他人，先前也曾因類似事件被前議員李婉鈺提告， Kimiko得知後就痛批：「公然對女性使用這麼嚴重的犯罪字眼，威脅加害她人的身體、生命自由，且已是慣犯還不願認錯，試問有誰可以接受？」（編輯：侯家瑜）

▲Kimiko臉書全文。（圖／Kimiko臉書）