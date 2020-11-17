白宮國安會證實川普維持強硬抗中　將進一步制裁中共官員

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白宮國安會發言人奧利亞特（ John Ullyot ）表示，過去 4 年，針對中國共產黨實施強硬行動，以及需要對抗北京有害的政策方面，川普總統確切的改變了戲局，凝聚了跨黨派跟國際共識。除非北京逆轉其行為、在國際舞台上扮演一個負責任的角色，未來的美國總統會發現逆轉川普總統在對中政策上的歷史性行動將是政治自殺。
《路透社》引述內部消息指，川普最近在商務部出口管理局新增一個新職位，並讓長期支持川普的貿易律師史都華（ Corey Stewart ）擔任「主要副助卿」（ principal deputy assistant secretary ）。史都華出任美國商務部要職的消息，被視為川普政府強化對中強硬政策的行動之一。
史都華為一名國際貿易律師，曾在 2018 年參選維吉尼亞州參議員（敗選），當時史都華被動手攻擊事「更粗暴的川普」。消息人士稱，史都華由總統人事辦公室舉薦，職位可能比現任的出口管制助理卿阿蘇（ Richard Ashooh ）還高，外界預期，史都華將出任美國商務部職務至 2021 年 1 月 20 日，也就是川普任期滿日。
美國商務部前副部長芮恩希（ William Reinsch ）向《路透社》表示，任命史都華擔任該職位十分「奇異」理論上，美國商務部並不存在該職位。他認為，川普政府真正聘用史都華的原因並不明確。