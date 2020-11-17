白宮國安會證實川普維持強硬抗中　將進一步制裁中共官員

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白宮國安會證實川普維持強硬抗中　將進一步制裁中共官員

國際中心/綜合報導

calendar_today2020-11-17 11:06:29

川普
▲美國新聞網站 Axios引述政府高層消息，指川普政府計劃在執政倒數的時間內，維持對中國的強硬態度（圖／美聯社／達志影像）
由美國《 Politico 》團隊創立的新聞網站 Axios 週日（ 15 ）引述政府高層消息，指川普政府計劃在執政倒數的時間內，維持對中國的強硬態度。今（ 17 ）日白宮國安會（ White House NSC ）向《美國之音》表示，川普政府的確會在未來幾週擴大、加強對中國的強硬政策。近期川普還安插一名忠心支持者進入商務部，以協助在卸任前通過一系列對中國強硬的法案。
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《美國之音》報導，白宮國安會不具名官員回應，接下來幾週川普政府將會繼續過去 4 年來的政策，為保護美國與重要盟友的利益，對抗北京侵略、強迫行為，進一步擴大政策的深度和廣度，其中包括保護美國科技不受到中共解放軍的剝削、抵抗中共未受規範的非法捕魚行為，以及制裁危害新疆香港人權的中共官員或機關。
白宮國安會發言人奧利亞特（ John Ullyot ）表示，過去 4 年，針對中國共產黨實施強硬行動，以及需要對抗北京有害的政策方面，川普總統確切的改變了戲局，凝聚了跨黨派跟國際共識。除非北京逆轉其行為、在國際舞台上扮演一個負責任的角色，未來的美國總統會發現逆轉川普總統在對中政策上的歷史性行動將是政治自殺。

▲（圖／翻攝自
▲白宮官員向《美國之音》記者證實，川普政府將在未來數週加強對中政策。（圖／翻攝自 Twitter）
《路透社》引述內部消息指，川普最近在商務部出口管理局新增一個新職位，並讓長期支持川普的貿易律師史都華（ Corey Stewart ）擔任「主要副助卿」（ principal deputy assistant secretary ）。史都華出任美國商務部要職的消息，被視為川普政府強化對中強硬政策的行動之一。

史都華為一名國際貿易律師，曾在 2018 年參選維吉尼亞州參議員（敗選），當時史都華被動手攻擊事「更粗暴的川普」。消息人士稱，史都華由總統人事辦公室舉薦，職位可能比現任的出口管制助理卿阿蘇（ Richard Ashooh ）還高，外界預期，史都華將出任美國商務部職務至 2021 年 1 月 20 日，也就是川普任期滿日。

美國商務部前副部長芮恩希（ William Reinsch ）向《路透社》表示，任命史都華擔任該職位十分「奇異」理論上，美國商務部並不存在該職位。他認為，川普政府真正聘用史都華的原因並不明確。
▲長期支持川普的貿易律師史都華（Corey
▲長期支持川普的貿易律師史都華（Corey Stewart）傳出將擔任「主要副助卿」（principal deputy assistant secretary）。（圖／美聯社／達志影像）
 
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