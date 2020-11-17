卸任前做大事？外媒爆川普上週曾動念 攻擊伊朗核設施
卸任前做大事？外媒爆川普上週曾動念 攻擊伊朗核設施
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-17 11:13:24｜update2020-11-17 11:18:32
美國總統大選結果明朗化，原則上將由民主黨候選人拜登於明年 1 月入主白宮，接手所有川普執政留下的內外政挑戰。在離開白宮的倒數時刻，外界相當好奇川普是否會再有驚人之舉，作為送給對手的「大禮」。有外媒就爆料稱，川普上週曾與高階顧問開會，商討是否能在未來幾週對伊朗的主要核基地發動攻擊，不過由於代價或將十分龐大，也被周遭的親信們紛紛勸阻。
綜合外媒報導，事件起因是國際原能總署（ International Atomic Energy Agency，IAEA ）上週通報，聲稱伊朗最大的濃縮鈾基地納坦茲（ Natanz ），儲存的核原料大幅增加，是歐巴馬時期簽署的《聯合全面行動計畫》( Joint Comprehensive Plan of Action，縮寫為 JCPOA )所允許的 12 倍之多。儘管川普已於 2018 年退出該行動計畫，但在得知這消息後，他還是召集了國家安全顧問團隊在白宮橢圓形辦公室開會，商討採取軍事行動的可能性，以對伊朗核計劃實施報復。
不過，報導聲稱，雖然川普起了動武的念頭，但包含副總統彭斯( Mike Pence )、國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )、國防部代理部長米勒（ Christopher Miller ）、參謀首長聯席會議主席米利（ Mark Milley ）等人在內，都勸他別對伊朗發動軍事攻擊，因為這可能導致美伊雙方在未來幾週爆發更大規模的軍事衝突。
《路透社》指出，在場官員透露，川普當時的確詢問國安官員對伊朗有何選項，在聽完後續可能的狀況後，川普最終決定不採取進一步行動。
相較於歐巴馬政府，川普在過去 4 年對伊朗的態度顯得更強硬，不只於 2018 年退出《聯合全面行動計畫》，加強對伊朗經濟制裁的力道，甚至還在今年 1 月下令擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（ Qasem Soleimani ），此舉招致德黑蘭當局的報復，因而發射導彈攻擊美軍基地，結果意外導致烏航客機被誤擊、 176 人死亡的悲劇。