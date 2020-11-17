15歲少安退出反骨男孩！酷炫親上火線 「退團原因」曝光
15歲少安退出反骨男孩！酷炫親上火線 「退團原因」曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 11:51:08
知名YouTuber團體「反骨男孩」日前公告15歲的成員少安退團，消息一出引發不少網友議論紛紛，不少人揣測「應該是鬧翻了吧」、「只發聲明感覺不歡而散」，面對傳聞滿天飛，老闆酷炫今（17）日凌晨也在個人頻道更新影片，親自出面解釋，還原少安退團「真正原因」。
反骨男孩日前在臉書公開2點聲明，內容提到「少安已於11月3日終止與『有感覺娛樂』的經紀合約，雙方已經無經紀關係；本事件相關問題皆依此聲明為主，本公司不另做其他回應」隨後在網路上引發不少議論「難怪都沒在更新，應該是鬧翻」、「只有聲明感覺不愉快了」、「吵架了吧，少安只是屁孩而已，不意外」，讓小編也在底下留言「請各位停止輿論這世界會更美好謝謝。」對於傳聞及輿論滿天飛，老闆酷炫親上火線說明，他表示「因為少安讓他變得喜歡小孩，更想要自己生小孩，自己是把少安當作兒子在疼，但是恨鐵不成鋼，希望少安能夠回去完成學業後，再想清楚自己是不是真的想走網紅這條路。」
酷炫強調「我很清楚，肚子裡面要有一些墨水，拍出來的影片才會有深度，我寧可少安忘記網紅的身份，從零開始，因為少年得志通常不會有好的結果，也有跟少安的爸媽討論過，這是雙方同意的結果。」
面對公司發出聲明遭到酸民狂嗆，酷炫也在影片中回應，強調「你如果不是我的角度，都不該以偏概全！不少人都在罵少安很屁，但我相信我不會看錯人，他身上一定有你們看不到的潛力跟特質，我相信他以後一定會紅，希望他可以認真學跳舞，讓自己擁有一技之長，未來有緣還會再相見。」（編輯：張嘉哲）