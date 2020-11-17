影／修杰楷演而優則導　為新北耶誕城獻出第一次

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今年以導演身份參與新北歡樂耶誕城廣告拍攝的修杰楷，在構思廣告腳本階段，便與團隊多次來回討論，就是希望把耶誕城感受到的滿滿幸福感，經由廣告完整傳遞。
由於導演和演員工作差異性極大，讓第一次擔任導演的修杰楷既期待又緊張！在擔任演員時，他只需要在鏡頭內把角色扮演好，但是身為導演，他就必須要顧及很多鏡頭外的事物，「導演這工作我自己一直都很希望能去挑戰看看，這次很榮幸也很開心能參與」。
演而優則導的修杰楷，現場也發揮演員專業，親自下場導戲，與演員們討論該如何表現出最完整的情緒，拍攝時監看螢幕的專注神情，也讓方志友大讚：「導演真的很認真！」
市民廣場的地標「竹筍」，每年都會換上不同燈光投影秀，讓民眾引頸期待！修杰楷也深有同感，「很期待今年的聖誕樹，因為今年的聖誕樹和往年很不一樣，多了小火車以及很多迪士尼的元素，像是個築夢的地方」。
趁著拍攝空檔，方志友、陳彥允也搶先體驗「新北市歡樂耶誕城」的遊樂園，本身是迪士尼迷的方志友，身處新北耶誕城被華麗燈飾環繞，讓她拍攝時深受著迷，自從知道這次新北市歡樂耶誕城跟迪士尼合作之後就非常期待；陳彥允則透露小時候對「皮諾丘」的故事印象很深刻，看到了「小木偶皮諾丘的家」主題快閃店後表示等開幕後一定要去逛逛。
新北市政府與主辦單位也溫馨提醒民眾，在耶誕城期間，遊客只要進入耶誕城任何場域，不論活動內容，都請全程配戴口罩。