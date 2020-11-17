NBA／湖人曾想用庫茲馬、格林 加入搶鵜鶘控衛大戰
NBA／湖人曾想用庫茲馬、格林 加入搶鵜鶘控衛大戰
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-17 12:49:28
衛冕軍湖人昨天還雷霆達成交易承諾，換來27歲後衛Dennis Schröder，美國媒體透露，其實在交易前，湖人對自由市場大熱門Jrue Holiday也很感興趣，不過同樣樣籌碼無緣和鵜鶘達成共識。
《Bleacher Report》記者Eric Pincus指出，「消息人士告訴我，湖人此前對Holiday很感興趣，在交易Schröder之前，湖人就用交易Schröder的籌碼去報價了，當然還要搭上Kyle Kuzma，如果能讓陣容大幅提升的話，他們願意把Kuzma送走。」Holiday本季場均可得19.1分、6.7助攻、4.8籃板，和鵜鶘的合約將在2021-22賽季結束後到期，帶有球員選項，今年休賽季傳出大約10支球隊對他詢價，是今夏自由市場最搶手的控衛。不過最終湖人用「聖堂射手」Danny Green加今年首輪第28順位的選秀籤，換來板凳暴徒Schroder，希望能減輕湖人雙星「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis的進攻重擔，也要能補上Rajon Ron-do可能離去的空缺。