數位身分證再遭質疑有資安風險！綠委要求內政部暫緩換發
數位身分證再遭質疑有資安風險！綠委要求內政部暫緩換發
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-17 12:59:54
內政部將於明（2021）年7月全面換發新式數位身分證，但屢遭外界質疑有資安風險，就連民進黨自家立委都不挺，今（17）日召開記者會，呼籲內政部暫緩換發數位身分證。
民進黨立委劉世芳、何欣純、范雲、洪申翰等人今日出席「數位身分證（eID）恐為中國滲透破口沒有專章法律和專責機構前必須暫緩」記者會，范雲指出，台灣長期面對中國資安威脅，近3年共發生1709件針對政府機關的資安事件，現更有發包廠商傳與中國有關係上的，包括使用中國拼音，而非台灣慣用的拼音系統等，顯示數位身分證有資安風險。劉世芳認為，現階段資安相關法律仍未成熟，呼籲在訂定相關法律專章和成立統籌數位治理政策的「數位發展部」成立前，應暫緩相關計畫。
民進黨幹事長鄭運鵬今日受訪表示，數位身分證的推廣已經爭議將近十年，外界已經不信任政策執行的機制，就算小規模試辦，也要看離島願不願意，因此即使貿然執行、強力換發，成效也不會好。鄭運鵬表示，數位身分證的功能是方便，但是國人又要方便，又要保障個資，雖然對健保卡和自然人憑證的執行現況有信心，並沒有大規模被駭、盜用個資的事件，但是國人仍有疑慮，身分證又是最密切的，所以還是建議行政院趁著這一次凍結預算，讓外界公開透明檢視，才能恢復國人的信任。