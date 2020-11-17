首日試營運破7萬人次　中捷：網傳翻車假新聞必嚴辦

等了11年終於上路的台中捷運綠線，試營運首日吸引7萬多人次搭乘，對於網路散播車廂翻車假消息，警方在8小時內破案，中捷董座林志盈痛批，此風不可長，將送警嚴辦。

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市長盧秀燕17日主持市政會議表示，台中捷運綠線16日起開始試營運，開放市民朋友以及全國民眾免費體驗。首日反應熱絡，不少人迫不及待來體驗，自早上7時開放通車，到晚上8時，搭乘人次飆破7萬人次，連外地民眾都聞訊趕來搶頭香，體驗中部第一條捷運通車。

▲中捷董事長林志盈針對網路散布中捷車廂翻車假消息，痛批此風不可長，一定送警嚴辦不寬貸。（圖／市長提供）

針對首日試營運，民眾反應車門關太快、手被夾到，也有人指稱車廂轉彎時軌道摩擦聲音太大，噪音嚴重。盧秀燕指出，試營運目的就是通車前壓力測試，瞭解大量人流進出有哪些問題，需做哪些調整等，12月19日正式通車前，務必調整到最完美狀況。





台中捷綠線16日開始試營運，當晚八時左右，即傳出有網友在社團臉書PO文稱「請注意文心、北屯，捷運路線翻車」，警方火速調查，證實是謠言外，今天也找到這名45歲吳姓男子，他聲稱曾做過軌道工程，聽列車運轉聲，認為工程有問題才PO文提醒大家小心，警方不採信其說詞，已將他移送法辦。





中捷董事長林志盈說，中捷全體總動員，戒慎恐懼進行壓力測試，竟有民眾惡意散播翻車假消息，製造民眾恐慌，此風不可取，一定要遏止歪風，呼籲民眾發現網路疑似假消息，可提供中捷移送警方嚴辦，決不寬貸。



