凱特溫絲蕾收到「粉紅色姊夫」　害羞全都露

由兩大奧斯卡影后凱特溫絲蕾、蘇珊莎蘭登、首度同框飆戲的電影《說不出的告別》，在全球各影展都斬獲好評，歐洲「每日電信報」更讚譽「堪稱今年最完美的一部電影」，而該片也入選本屆金馬影展「影迷嘉年華單元」，映後許多觀眾紛紛表示：「一包面紙根本不夠哭！」

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《說不出的告別》講述罹患漸凍人症、自知不久於人世的母親，在父親陪伴下，邀請親友共度最後的聖誕夜。愛操心的大女兒、同志小女兒、身分曖昧的閨密共聚一堂，看似平靜的家庭，卻隨著家人回歸而暗潮洶湧。不為人知的祕密關係、母親充滿爭議的斷然決定，掀起一波又一波的家庭風暴。

▲凱特溫絲蕾與蘇珊莎蘭登（左）首度同框飆戲。（圖／海樂）

片中凱特溫絲蕾收到母親送的最後禮物，竟是一個「電動按摩棒」，害羞的她無地自容！這幕也讓全場觀眾大笑，凱特溫絲蕾在受訪問時表示：「導演十分擅長處理這種議題，歡笑、死亡、悲傷，許多情緒突如其來就會發生，這就是生命啊！無須掩蓋！」

▲《說不出的告別》催淚感人。（圖／海樂）

《說不出的告別》卡司強大，十分挑劇本的凱特溫絲蕾，因為太喜歡導演的作品，一知道他要開拍新戲，就馬上致電希望能演出，雖然是最大咖，但卻是最快點頭演出的演員。但母親角色遲遲喬不攏，原定是黛安基頓，後來因拍攝檔期緣故無法演出，不過導演只花半天，就說服另位大咖影后蘇珊莎蘭登補位，她與凱特溫絲蕾對戲真情流露，感動人心。