被金獎女星「飆罵三字經」！邱偲琹崩潰痛哭15分鐘

電影《親愛的殺手》找來曾獲金鐘獎女配角的黃采儀，飾演一位患有嚴重躁鬱症的母親，片中她不僅半身中風需要人服侍吃飯、洗澡等日常起居，還因罹患精神疾病，時常對著女兒飆罵三字經，甚至讓飾演女兒的邱偲琹，事後真的崩潰痛哭了15分鐘。

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拍攝前導演賴孟傑就曾對黃采儀說：「這個角色很悶喔，因為她精神狀況有問題，所以會突然罵髒話或哭。」但她還是一口答應接下，其中一場情緒發作戲，劇本中僅有一句「母親羞辱人」，拍攝時入戲至深的黃采儀竟火力全開，臨場發揮對著邱偲琹連珠砲飆罵三字經：「Ｘ你娘」、「妳欠人Ｘ」。

▲▼黃采儀（上圖，下圖右）在片中有嚴重躁鬱症。（圖／威視）

如此毫不留情地言語羞辱，讓邱偲琹事後回憶道：「那場戲拍完我真的崩潰了，一個人在旁邊哭了15分鐘。」就連導演也驚嘆：「如果說片中采儀的暴躁和罵人程度有10分的話，電影最後只呈現出7分，其他都剪掉了，因為實在太可怕了！」

此外，黃采儀這次在《親愛的殺手》不僅有吃重的戲分，同時還身兼邱偲琹的表演指導老師，從開拍前便協助邱偲琹在表演課中建立角色，拍攝期間就算沒有她的戲，也會到片場注意邱偲琹的演出。兩人在片中不僅有愛恨夾雜的母女情節，私下又是表演指導與學生的關係，讓黃采儀直到最後一堂表演課，終於崩潰地對導演說：「我快要精神分裂了！」