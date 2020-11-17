疫苗靠國際？編預算一劑估700元 莊人祥：明年中打到
疫苗靠國際？編預算一劑估700元 莊人祥：明年中打到
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-17 15:09:40｜update2020-11-17 15:12:31
新冠肺炎疫情持續肆虐全球，美國莫德納公司（Moderna）新冠肺炎疫苗的實驗數據顯示，保護力接近95%，且在冷鏈保存上也不需要存置在極低溫環境中，不過這劑疫苗並沒有列在我國合作的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）首波候選疫苗名單中，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）天表示，目前全球新冠肺炎疫苗都在臨床試驗階段，候選疫苗眾多 不可能押寶單一疫苗，還在各方努力接洽中。
針對莫德納疫苗，莊人祥提到，目前還沒有在COVAX第一期名單，但有可能會在第二波名單，以前我們在8、9月的時候，曾跟莫德納那邊聯繫過，針對數量跟供貨來討論，莊人祥提到，莫德納跟BNT疫苗相比，冷鏈冷藏比較有利，在普通冰箱2到8度可以放30天，屬於中間選項，還是會努力去爭取，不管是直接接洽，或是有廠商代理，任何管道都會嘗試，他強調：「明年中之前有機會打到國際疫苗」。針對國際疫苗購買數量、價格，莊人祥表示，當初預算估列是以購買大約1500萬劑，每劑大概700元去估算，總共105億，再加上行政費用，目前編列了115.5億。至於首劑施打人數，莊人祥表示還在努力中，目前編列預算只是估計，也可能買到更低價格、截長補短等，至於是否規劃全公費，他強調規劃自費的部分還在研究可行性。
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