清純女吞外遇USB身亡　「上流」男女100樓偷情慶祝

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清純女吞外遇USB身亡　「上流」男女100樓偷情慶祝

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-11-17 14:37:27｜update2020-11-17 14:40:41

▲劇中，趙秀敏（左）握有嚴基俊跟金素妍的偷情證據，最終被推下樓慘死。（圖／翻攝愛奇藝）
▲劇中，趙秀敏（左）握有嚴基俊跟金素妍的偷情證據，最終被推下樓慘死。（圖／翻攝愛奇藝）
被封為狗血版《天空之城》的韓劇《Penthouse上流戰爭》，劇情越來越白熱化，朱丹泰（嚴基俊 飾）與千書真（金素妍 飾）外遇的事被閔雪娥（趙秀敏 飾）發現後，雪娥遭2人軟禁，最終被推下樓慘死、強制將她冠上縱火犯罪名，警察將案件草草結案。凶手之一的丹泰與千書，因為雪娥過世，開心在100樓偷情慶祝，未料「證據USB」藏在屍體肚裡，知道一切真相的秀蓮（李智雅 飾）準備替女兒展開報復。 
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以下有劇情透露，慎入！！！ 
▲劇中，上流住戶集體將趙秀敏棄屍。（圖／翻攝愛奇藝）
▲劇中，上流住戶集體將趙秀敏棄屍。（圖／翻攝愛奇藝）
丹泰跟書真偷情的事被孤兒雪娥發現，上流住宅的富二代更集體霸凌她，大家為了掩蓋負面行為，把雪娥軟禁在「Hera Palace」機房，並嚴刑拷打逼她交出偷拍影片，最後雪娥從高樓被推下，慘死在雕像手上，雖然凶手不得而知，但上流住戶們決定掩蓋事實，將雪娥棄屍在她家，並偽造成縱火後自殺的高中生。 

雪娥過世之前，秀蓮透過老公丹泰的心腹尹市長（李哲民 飾）得知，雪娥就是自己的親生女兒，在出生當天被丹泰調包，尹市長良心不安，將雪娥偷送到育幼院，嬰兒才逃過死劫；秀蓮原本要去找女兒相認，卻在電梯內目睹雪娥被推下樓的慘況，但因驚嚇過度昏倒，來不及阻止其他人消滅現場證據。 

尹市長暗中幫秀蓮調包雪娥屍體，好讓她能驗屍查明真相，法醫從雪娥體內找到USB，秀蓮因此發現老公跟千書有一腿；這兩位更因為「證據」消失，開心在100樓偷情慶祝，過程全被秀蓮目睹，她決定展開報復，替死去的女兒討回公道。
▲▼劇中，李智雅（上圖左）發現一切真相，準備展開報復。（圖／翻攝愛奇藝）
▲▼劇中，李智雅（上圖左）發現一切真相，準備展開報復。（圖／翻攝愛奇藝）
▲▼劇中，李智雅（上圖左）發現一切真相，準備展開報復。（圖／翻攝愛奇藝）
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