清純女吞外遇USB身亡　「上流」男女100樓偷情慶祝

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丹泰跟書真偷情的事被孤兒雪娥發現，上流住宅的富二代更集體霸凌她，大家為了掩蓋負面行為，把雪娥軟禁在「Hera Palace」機房，並嚴刑拷打逼她交出偷拍影片，最後雪娥從高樓被推下，慘死在雕像手上，雖然凶手不得而知，但上流住戶們決定掩蓋事實，將雪娥棄屍在她家，並偽造成縱火後自殺的高中生。
雪娥過世之前，秀蓮透過老公丹泰的心腹尹市長（李哲民 飾）得知，雪娥就是自己的親生女兒，在出生當天被丹泰調包，尹市長良心不安，將雪娥偷送到育幼院，嬰兒才逃過死劫；秀蓮原本要去找女兒相認，卻在電梯內目睹雪娥被推下樓的慘況，但因驚嚇過度昏倒，來不及阻止其他人消滅現場證據。
尹市長暗中幫秀蓮調包雪娥屍體，好讓她能驗屍查明真相，法醫從雪娥體內找到USB，秀蓮因此發現老公跟千書有一腿；這兩位更因為「證據」消失，開心在100樓偷情慶祝，過程全被秀蓮目睹，她決定展開報復，替死去的女兒討回公道。
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