誠品生活攜手楊忠禮集團　拓點馬來西亞2022年問世

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而據觀光局統計，連續10年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之冠，台灣人對馬國也不陌生，華人在當地是第二大族群，另外馬國也位居台灣圖書出口國前五名。至於誠品生活在馬國的新據點，位於吉隆坡金三角武吉免登（Bukit Bintang）商圈「The Starhill」，全館共7個樓層，是零售百貨與飯店的複合式大樓。其中零售部分占4層樓。
誠品生活董事長吳旻潔表示，雙方合作可以實現多元文創產業的許多可能性，希望與當地民眾一起共同創作交流，她也透露未來馬來西亞誠品生活將有2000坪，其中包含誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院、誠品行旅等。而楊忠禮集團也線上視訊回應，表示有信心雙方的合作，認為誠品將改變馬來西亞的零售業。
誠品生活今年上半年關了6家店，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點都結束營業，敦南店更是因為租約到期跟大家說掰掰。今年8月中表示下半年還要再關3家店，包含北車捷運書店、中壢SOGO店與東湖店。誠品當時指出，關店調整體質的同時，也將針對發展潛力店型如誠品信義店、松菸店、台北車站K區地下街站前店和新竹巨城店等店投入改造。
面對疫情後的新消費趨勢，誠品生活董事長吳旻潔早在今年5月的股東會就曾預告「不只上半年要關，下半年也會用力關」，2020年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置。強調調整體質過後，誠品仍會依照未來性、獲利性、公共性三個條件來展店，並不會停下腳步。未來會從小型社區店到後續與裕隆合作將開出的大型購物商場，預期連鎖而不複製的經營模式，將迎來新一階段的突破。