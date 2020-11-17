拜登：美國需與民主盟友貿易政策一致 抗衡中國影響
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-17 14:35:30｜update2020-11-17 14:37:38
美國民主黨總統候選人拜登在本次大選中拔得頭籌，若無插曲發生，將於明年 1 月入主白宮。外界最關注的莫過於他將如何帶領美國度過新冠肺炎危機，並處理與其他國家的對外關係。一般認為拜登上台後，抗中力道或許會比川普緩和許多，但大方向不至於有太大的轉彎。
根據《路透社》報導，拜登 16 日在德拉瓦州出席一場活動時，被在場傳媒問到是否會加入以亞洲為中心的 15 國區域全面經濟伙伴關係協定（ RCEP ）時，拜登並未正面回應是否加入，而是說現階段他不打算多談美國未來的貿易政策，畢竟他還不是美國總統，不過他認為，美國需與其他民主國家保持一致，以便制定全球性的貿易規則，而不是讓中國或其他國家主宰結果。近日在越南河內舉行的區域峰會上， RCEP 的簽署創造了全球最大的貿易協定，涵蓋了全球 30％ 的經濟量和 1/3 的人口，並且首次將亞洲大國-中國，日本、南韓集合在一起。
拜登還說，他有一份詳細的貿易計劃，將於 2021 年 1 月 21 日，也就是宣誓就職的第 2 天公布。拜登也表明他不會奉行懲罰性的貿易政策，而是會以令美國工人更具競爭力，確保勞工和環保領袖參與協議的方式取代。