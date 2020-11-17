數位身分證引爆資安爭議　成大教授：我們拿什麼去換便利

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李忠憲表示，對於數位身分證，我們一直說，這東西很危險；他們一直說，這東西很方便。坦白講，雙方都說服不了對方。換個角度看，我們很難說這東西不方便，但他們也很難說這東西不危險。李忠憲還補充，有人講晶片身分證台積電做的，所以很安全，瞬間臉被打到腫起來。
李忠憲指出，面對中國的危險，絕大多數台灣人會寧願犧牲方便，而不願意冒險。這就是小英「維持現狀」的奧妙。台灣人已經一而再再而三的做出選擇。我們不要中華民族偉大復興、不要發大財，現在台灣人應該沒有人敢再提不在籍投票了。這都是一樣的道理。
李忠憲說:「在數位化的時代，便利和隱私往往會產生衝突，這些不便利其實不影響到自由，但隱私的危險卻影響到安全。從臉書最近積極介入美國總統大選，私人企業自行判斷是否假新聞，任意關掉別人的帳戶，在所有的貼文上面任意加上自己的言論，沒有任何的限制，真的令人感到不寒而慄。」
他分析，是因為在傳統人類生存的概念當中，自由與安全之間的拔河，是許多戰爭的原因，看現在瘟疫再度爆發，許多歐洲人還在抗議這些隔離的政策，他們覺得自由可以取代安全。
文末，他呼籲：「爭取自由而冒險犯難，或許是人類歷史崇高精神之一，但是爭取便利而不顧安全，恐怕相當愚蠢，人類的生活終將要搬到資訊革命之後的網路上面，但在數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼