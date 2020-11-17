數位身分證引爆資安爭議　成大教授：我們拿什麼去換便利

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數位身分證引爆資安爭議　成大教授：我們拿什麼去換便利

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-17 16:06:10

▲ （圖／新頭殼）
▲ 成功大學教授李忠憲強調「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。（圖／新頭殼）
今年10月內政部原定要換發數位身分識別證（New eID），不過今年新冠疫情大流行，影響政策延後上路，規劃將要在明年(110年)1月到6月來進行小規模的試驗換發，在實行半年的前行作業後，將於7月正式全面開始換發。今(17日)也有多名民進黨立委召開記者會，要求政府必須成立個資保護機關。對此，成功大學教授李忠憲透過強調「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。
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李忠憲以「數位身份證：維持現狀」為題，指出「從反服貿電信、反中資入股IC設計、一直到反數位身份證的運動，好像我們一直在反對些什麼。」仔細想想其實並沒有，我們只是希望「維持現狀」，不想要讓別人來控制我們骨幹的電信網路與資料庫等相關的服務，不希望讓別人來染指我們的護國神山，台灣千辛萬苦花了非常多的資源，以及奉上最好的年輕人，努力成就的半導體產業。
李忠憲表示，對於數位身分證，我們一直說，這東西很危險；他們一直說，這東西很方便。坦白講，雙方都說服不了對方。換個角度看，我們很難說這東西不方便，但他們也很難說這東西不危險。李忠憲還補充，有人講晶片身分證台積電做的，所以很安全，瞬間臉被打到腫起來。

李忠憲指出，面對中國的危險，絕大多數台灣人會寧願犧牲方便，而不願意冒險。這就是小英「維持現狀」的奧妙。台灣人已經一而再再而三的做出選擇。我們不要中華民族偉大復興、不要發大財，現在台灣人應該沒有人敢再提不在籍投票了。這都是一樣的道理。

李忠憲說:「在數位化的時代，便利和隱私往往會產生衝突，這些不便利其實不影響到自由，但隱私的危險卻影響到安全。從臉書最近積極介入美國總統大選，私人企業自行判斷是否假新聞，任意關掉別人的帳戶，在所有的貼文上面任意加上自己的言論，沒有任何的限制，真的令人感到不寒而慄。」

他分析，是因為在傳統人類生存的概念當中，自由與安全之間的拔河，是許多戰爭的原因，看現在瘟疫再度爆發，許多歐洲人還在抗議這些隔離的政策，他們覺得自由可以取代安全。

文末，他呼籲：「爭取自由而冒險犯難，或許是人類歷史崇高精神之一，但是爭取便利而不顧安全，恐怕相當愚蠢，人類的生活終將要搬到資訊革命之後的網路上面，但在數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利？」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

成功大學李忠憲教授強調，「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。 圖: 翻攝自李忠憲臉書。
成功大學李忠憲教授強調，「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。 圖: 翻攝自李忠憲臉書。
 
成功大學李忠憲教授強調，「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。 圖: 翻攝自李忠憲臉書。
成功大學李忠憲教授強調，「數位化的過程當中，我們隨時都要注意到底是拿什麼去換便利」。 圖: 翻攝自李忠憲臉書。
 
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