疫情考量！富邦集團取消尾牙 改發加菜金及餐費共4千元
疫情考量！富邦集團取消尾牙 改發加菜金及餐費共4千元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-17 15:20:59
受到新冠肺炎影響，尤其國外疫情再度升高，台灣境外移入確診個案也持續增加，中央流行疫情指揮中心近日也將公布秋冬防疫專案，而因應疫倩，各大企業是否舉辦尾牙也備受關注，其中金融業也陸續表示將停辦大型尾牙，像是富邦集團今（17）日也發出通知，將取消2020年富邦集團謝年會，改發放個人加菜金2000元及另以每人2000元的經費由子公司各單位以其他方式辦理餐敘。
連續11年居金控每股獲利王的富邦金，每年舉辦的尾牙規模都相當大，包括富邦集團董事長蔡明忠及富邦金董事長蔡明興都會連袂出席，而且台北及高雄都會舉辦，以2019年富邦集團謝年會來說，合計席開1600桌、16000人參加，其中光是台北場就1300桌，台北場還找了歌手王力宏演唱，而員工最期待的摸彩，南北兩場摸彩總獎金逾千萬，其中最大獎為20萬元現金獎。不過，由於國外新冠肺炎疫情再起，台灣確診病例也已達605例，其中更有513例是境外移入，指揮中心也預計在近日公布秋冬防疫專案，據目前透露的細節，可原本建議戴口罩的地方，會改成一定要戴口罩。由於接近年底，也是企業尾牙旺季，各大企業是否因疫情而取消尾牙？目前除NB代工大廠仁寶開出第一槍宣布不辦尾牙，國內金控2大龍頭也停辦大型尾牙，其他包括台新金及新光金則還在評估中，還未定案。不過，從目前情勢來看，跟進取消的機率滿大的。
國泰金就已表示，考慮疫情相關風險，故今年度不舉辦群聚型尾牙；將會以不同形式，支持餐飲業。富邦集團謝年會籌備小組也在今（17）日發出通知，考量全球疫情仍嚴峻，為積極支 國內防疫工作，並兼顧同仁及大眾健康與業務運作，將取消舉辦2020集團謝年會，但為感謝同仁一年來的辛勞與付出，將改發放個人加菜金2000元及另以每人2000元的經費由子公司各單位以其他方式辦理餐敘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。