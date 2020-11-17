廣編／玩樂無界「SYM Limitless」一場虛擬成真探索之旅

受疫情影響，今年國際米蘭車展(EICMA)首度取消，但SYM三陽機車突破創新的步伐不停歇，兩周前以「SYM Limitless」為主題，首度嘗試線上3D虛擬互動方式發表多款概念車及新款車後，為讓台灣的媒體夥伴零距離接觸，更讓數款新車從虛擬走出現實，讓國人能夠領先國際感受SYM概念車款的魅力風采。

SYM在BT車系已經出了FNXBT、DRGBT和最新的KRNBT三台靈獸，從FNXBT開始，提出了「世界美學」的概念，透過「Art Fusion」中西美學結合， 帶入了“多元”的設計理念，也一直是BT靈獸系列想要秉持的中心思維，接著來到DRGBT，順應著龍的意象，遨遊天際，自由奔放且靈活，呈現在設計和操控上，獲得眾多消費者的肯定和支持，對SYM來說也是持續挑戰設計和創新研發的最大動力。

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第三隻靈獸，麒麟KRNBT，回歸設計初衷，同樣依循「Art-Fusion」，並與歐洲知名設計公司KISKA合作，激盪出更富多元的設計概念。不管是中、西方文化的多元；還是檔車與速克達車種的多元；抑或對於美感甚至產品定位的多元，這都是SYM想要賦予在KRNBT這台全新概念物種的重要使命。

在造型設計層面，KRNBT突破過往車款的侷限思維，提供一個非常強大的創意發揮平台，讓每位消費者可以不受限地發揮想像，盡情彰顯自我的個性與風格，實現「玩樂無界」！SYM相信未來每一位KRNBT車主都是獨一無二的存在，也因為如此，世界上是不會有兩台一樣的KRNBT！





為呼應KRNBT的「玩樂無界」，SYM也同時線上拋出了兩款創意概念，KRNBT Urban與KRNBT Scrambler，期望能以這兩款概念的勾勒，並搭配設計師的故事理念，拓展KRNBT的無限創造力。







除KRNBT，還有多款概念車以及海外市場的新車：包含針對商用電動車市場推出的概念車EF3，採用三輪的商用設計，風鏡結合頂篷一體化的設計，不僅使頂篷和儲物箱具有統一的外觀，還使商業使用者能夠克服惡劣的天氣條件騎乘。EF3配備電子後視鏡，讓後方視角無死角，概念車應用具有優異充、放電性能的鋁電池技術，並使用最新快速充電技術，提供更安全、便捷的商用需求。







Maxsym400與Joymax Z+是SYM大羊家族最新兩位成員，繼Maxsym TL旗艦雙缸重機今年海內外市場持續熱銷供不應求，SYM在海外市場續推這兩台生力軍，更新高、中階及入門級的重車產品線。Maxsym 400承襲車系榮光，全新的外型與內在，保留著優雅外觀的同時，也體現精湛科技的元素，提升了過往400級距較為人詬病操控靈活性，並配備TCS(循跡防滑控制系統)、Keyless(智慧免鑰匙)等科技配備，成為一台從內到外徹底進化的全新車款。







帶著這兩年優異的市場表現，Joymax Z+在跟進歐洲五期環保法規同時，也做了不小的改款提升，最明顯的就是由傳統鹵素大燈提升為銳利的雙眼LED大燈，同時也配備了TCS(循跡防滑控制系統)，大幅提升騎乘的安全性。



Symphony ST是SYM最具代表的大輪徑車款，搭載16吋大輪徑，主要應對歐洲許多城市內的石板凹凸路面，本次改款的全新Symphony ST，除了對應更嚴苛歐洲五期排放法規外，整台車也做了非常大幅度的提升，包含燈具、儀表、車架性能等。期能於歐洲大輪徑市場中不斷提升競爭力，持續維持卓越口碑。





SYM Limitless線上車展：https://sym-online-exhibition.com