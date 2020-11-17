廣編／環境知識達人集競爭冠　綠生活家庭大會師

來自全國22縣（市）選拔出國小組、國中組、高中（職）組及社會組各組前5名的頂尖好手，今(14)日在國立高雄科技大學進行「109年環境知識競賽」決賽，由環保署張子敬署長及教育部廖雙慶專門委員親臨會場揭開序幕，並為參賽者加油打氣。現場還辦理冬藏主題活動，由5位親子著改造後的新裝進行「舊衣新裝Show」，一同體驗衣物循環再利用的樂趣。

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環保署表示，知識競賽題目今年以「用在地」「惜資源」及「護環境」三大環境友善行動及時事政策為範圍，傳遞正確環保資訊，再透過參賽選手將正確環保知識理念深入校園及家庭。為鼓勵各級學校學生積極參與，教育部自103年起將本競賽納入「十二年國民基本教育免試入學超額比序才藝表現項目」。本競賽自今(109)年9月起，各直轄市、縣（市）政府陸續辦理初賽，今年參賽人數逾1萬人，顯示學校師生及社會大眾對環境教育日益重視。

為多元推廣環境教育，於學生活動中心1樓結合環境教育系列活動第4季「冬藏循寶趣 夠舊好生活」活動，以「綠色居家」及「綠色消費」角度，由綠色居家達人廖心筠與大家分享她的斷捨離收納術、物盡其用循寶術。現場民眾紛紛拿出家中閒置資源，以捐贈換綠點交換的方式「集舊愛傳溫情」，除幫助社福團體取得所需之物資，捐贈民眾所獲得之綠點點數現場兌換超值IKEA的福利品或透過「綠點兌換機」兌換環保標章日用品，現場熱鬧非凡。2樓體育館同時有「舊衣新裝Show」由專業裁縫師將成人舊衣物改造為孩童新裝，由改造後新主人進行走秀，5位走秀中的賴誠霂小朋友，爸爸還是今日知識競賽社會組參賽選手，堪稱綠生活家庭最佳典範，環保署希望參賽選手能將學習到的正確環保資訊與親友分享，在生活中潛移默化改變行為，養成良好的習慣，讓我們共同居住的環境越來越美好。



