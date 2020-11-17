國片「影子背後」台中開鏡　正妹里長客串顏值超驚艷

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由白家綺及謝承均、王鈞浩、吳東諺、梁煒鈿等型男一起演出，還

▲國片「影子背後」今在台中開鏡，卡司亮眼，一字排開展現實力。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.17)

今劇組人員在市府廣場開鏡，新聞局副局長陳佳君表示，台中市素有「影視友善城市」稱譽，會提供軟硬體全力支援，軟體如拍攝補助，硬體則是協助場地設備等借用，陳佳君說，「影子背後」有八成在台中取景，諸如新平派出所、台中英才公園、秋紅谷生態公園等知名景點，可以藉由影片行銷台中，吸引更多人來台中旅遊。





「影子背後」卡司亮眼，除白家綺、謝承均等知名演員，客串演出女記者的正妹里長林京玲，連眾星都驚艷，現年30歲的林京玲，24歲選上西區公民里里長，目前連任第二屆，扺擋不了導演力勸，客串一角，戲份不多，卻藉此推荐不少西區私房景點入境，身為里長很盡責。



▲國片「影子背後」今在台中市府廣場開鏡，卡司亮眼，劇組人員舉行開鏡儀式。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.17)





有孕在身的白家綺說，片中剛好飾演孕婦，符合她現在狀態，謝承均表示，和白家綺同公司多年，合作拍電影可以激盪出不同火花，他在片中飾演檢察官，有信心演好這個角色，吳東諺則對著採訪媒體說，「我正在觀察各位一舉一動」，因為他演記者角色，希望多學習跳脫過往表現。

▲國片「影子背後」台中開鏡，由李世偉與蔡坤庭共同執導。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.17)

李世偉感謝新聞局及影視發展基金會鼎力相助，將拍出最好作品呈現給觀眾，希望新片上檔，讓全球影迷看到台中之美，來台中朝聖！製片人孔繁芸說，台中補助協拍的作品，在今年金馬獎共獲得25項提名，期待「影子背後」明年也能獲金馬提名，回饋台中。