破獲歷年最大宗大麻製造工廠　縣長潘孟安慰問有功員警

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縣長潘孟安表示，毒品犯罪是各類犯罪的淵藪，縣警局除了整合各單位毒品情資，更加強查緝力道，針對毒品製造、運輸、販賣及新興毒品進行溯源追查，以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標，消弭毒品存在，並將新興犯罪模式的查緝技巧發揮最大成效。
毒品禁不起任何一次好奇，屏東縣一直將反毒列為治安首要目標之一，全力防止毒品進入校園及偏鄉，警力深入校園宣導、深入偏鄉守護查緝，全力杜絕毒品戕害。
屏東縣政府警察局里港警分局歷經3個多月跟監蒐證，於109年11月12日在潮州轄內查獲犯嫌王姓、張姓等2人，涉嫌栽植大麻並製造大麻煙，現場查扣大麻植株524株、烘乾之大麻成品200公克等，初估市價超過新臺幣2億3千多萬元，為歷年來屏東縣破獲最大的大麻栽種案件。
屏東縣政府警察局表示，毒品是國安議題，也是最容易衍生犯罪問題的源頭，呼籲，民眾發現居家社區及鄰近社區有任何毒品的問題，種植大麻，涉犯毒品危害防制條例第12條意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
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