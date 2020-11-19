金馬57／最佳女主角競爭激烈　老將、新秀各展精采演技

今年第57屆金馬獎「最佳女主角獎」競爭激烈，包括《腿》桂綸鎂、《怪胎》謝欣穎、《孤味》陳淑芳、《墮胎師》白靈、《消失的情人節》李霈瑜（大霈），都是實力派的佼佼者，即便大霈是第一次主演電影，但在片中表演精采，依然不容小覷。

我是廣告 請繼續往下閱讀

已經得過一次影后的桂綸鎂，這次再以電影《腿》入圍金馬獎女主角，

劇情中，她為了想拿回過世丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難，

▲桂綸鎂（右）展現喜劇演技。（圖／《腿》劇照）

首次擔任女主角就一鳴驚人的李霈瑜

《消失的情人節》自然又清新的表演，相當討喜，也充滿獨特的喜劇魅力。電影講述從沒談過戀愛的大霈，滿心期待著這輩子的第一個情人節，但情人節卻憑空消失了。大霈在

開拍前，就先上了2個月

▲李霈瑜首次擔任女主角就一鳴驚人。（圖／《消失的情人節》劇照）

憑

《怪胎》

入圍最佳女主角的謝欣穎，上次入圍居然是在14年前，以《愛麗絲的鏡子》拿下最佳女配角獎，如今睽違14年後，再度以鮮活演技獲得評審青睞。她

在片中扮演有

嚴重神經性的強迫症患者

，片中光是

一場她在廁所刷馬桶，刷到爆哭的戲，就拍了7個小時，

▲謝欣穎在片中扮演有嚴重神經性的強迫症患。（圖／《怪胎》劇照）

戲齡超過60幾年，演藝資歷相當豐富的陳淑芳，首度參與金馬獎就憑《孤味》入圍女主角，她在片中飾演靈魂人物「秀英」

獨自撫養3個女兒長大成人，把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，3個女兒更是成就非凡，而她面對複雜難解的母女心結，以及對離家老公既愛又恨的內心糾結，都詮釋得相當到位。

▲陳淑芳首度入圍金馬獎女主角。（圖／《孤味》劇照）

白靈在香港導演陳果的《墮胎師》中，飾演在香港無照的地下墮胎師，儘管這份工作養活了她和女兒，但她的女兒卻認為白靈是在踐踏生命，對於身為母親的糾結與掙扎，以及遊走在道德與世俗的眼光，白靈的細膩演技，給觀眾帶來不小深思。