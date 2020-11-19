金馬57／最佳女主角競爭激烈　老將、新秀各展精采演技

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首次擔任女主角就一鳴驚人的李霈瑜，被導演陳玉勳磨出精采演技，在《消失的情人節》自然又清新的表演，相當討喜，也充滿獨特的喜劇魅力。電影講述從沒談過戀愛的大霈，滿心期待著這輩子的第一個情人節，但情人節卻憑空消失了。大霈在開拍前，就先上了2個月的表演課，每天壓力大到會夢遊，不過如今入圍金馬獎，總算辛苦有代價。
憑《怪胎》入圍最佳女主角的謝欣穎，上次入圍居然是在14年前，以《愛麗絲的鏡子》拿下最佳女配角獎，如今睽違14年後，再度以鮮活演技獲得評審青睞。她在片中扮演有嚴重神經性的強迫症患者，片中光是一場她在廁所刷馬桶，刷到爆哭的戲，就拍了7個小時，可見其對該片用心至深。
戲齡超過60幾年，演藝資歷相當豐富的陳淑芳，首度參與金馬獎就憑《孤味》入圍女主角，她在片中飾演靈魂人物「秀英」，獨自撫養3個女兒長大成人，把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，3個女兒更是成就非凡，而她面對複雜難解的母女心結，以及對離家老公既愛又恨的內心糾結，都詮釋得相當到位。
白靈在香港導演陳果的《墮胎師》中，飾演在香港無照的地下墮胎師，儘管這份工作養活了她和女兒，但她的女兒卻認為白靈是在踐踏生命，對於身為母親的糾結與掙扎，以及遊走在道德與世俗的眼光，白靈的細膩演技，給觀眾帶來不小深思。