金馬57／最佳女主角競爭激烈　老將、新秀各展精采演技

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金馬57／最佳女主角競爭激烈　老將、新秀各展精采演技

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-11-19 12:00:00

▲（左起）陳淑芳、李霈瑜、桂綸鎂、謝欣穎、白靈，挑戰本屆金馬獎影后寶座。（圖／《孤味》、《消失的情人節》、《腿》、《怪胎》、《墮胎師》劇照）
▲（左起）陳淑芳、李霈瑜、桂綸鎂、謝欣穎、白靈，挑戰本屆金馬獎影后寶座。（圖／《孤味》、《消失的情人節》、《腿》、《怪胎》、《墮胎師》劇照）
今年第57屆金馬獎「最佳女主角獎」競爭激烈，包括《腿》桂綸鎂、《怪胎》謝欣穎、《孤味》陳淑芳、《墮胎師》白靈、《消失的情人節》李霈瑜（大霈），都是實力派的佼佼者，即便大霈是第一次主演電影，但在片中表演精采，依然不容小覷。
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已經得過一次影后的桂綸鎂，這次再以電影《腿》入圍金馬獎女主角，這位文藝女神難得在片中展現喜劇演技，令觀眾眼睛一亮。劇情中，她為了想拿回過世丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難，於是開始一場驚天動地的「奪腿計畫」，讓媒體及影評大讚其演技，並表示：「整部電影被小鎂的情緒帶著走，會為她感動，真的和以前的小鎂完全不同了。」
▲桂綸鎂（右）展現喜劇演技。（圖／《腿》劇照）
▲桂綸鎂（右）展現喜劇演技。（圖／《腿》劇照）
首次擔任女主角就一鳴驚人的李霈瑜，被導演陳玉勳磨出精采演技，在《消失的情人節》自然又清新的表演，相當討喜，也充滿獨特的喜劇魅力。電影講述從沒談過戀愛的大霈，滿心期待著這輩子的第一個情人節，但情人節卻憑空消失了。大霈在開拍前，就先上了2個月的表演課，每天壓力大到會夢遊，不過如今入圍金馬獎，總算辛苦有代價。

▲李霈瑜首次擔任女主角就一鳴驚人。（圖／《消失的情人節》劇照）
▲李霈瑜首次擔任女主角就一鳴驚人。（圖／《消失的情人節》劇照）
《怪胎》入圍最佳女主角的謝欣穎，上次入圍居然是在14年前，以《愛麗絲的鏡子》拿下最佳女配角獎，如今睽違14年後，再度以鮮活演技獲得評審青睞。她在片中扮演有嚴重神經性的強迫症患者，片中光是一場她在廁所刷馬桶，刷到爆哭的戲，就拍了7個小時，可見其對該片用心至深。

▲謝欣穎在片中扮演有嚴重神經性的強迫症患。（圖／《怪胎》劇照）
▲謝欣穎在片中扮演有嚴重神經性的強迫症患。（圖／《怪胎》劇照）
戲齡超過60幾年，演藝資歷相當豐富的陳淑芳，首度參與金馬獎就憑《孤味》入圍女主角，她在片中飾演靈魂人物「秀英」獨自撫養3個女兒長大成人，把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，3個女兒更是成就非凡，而她面對複雜難解的母女心結，以及對離家老公既愛又恨的內心糾結，都詮釋得相當到位。

▲陳淑芳首度入圍金馬獎女主角。（圖／《孤味》劇照）
▲陳淑芳首度入圍金馬獎女主角。（圖／《孤味》劇照）
白靈在香港導演陳果的《墮胎師》中，飾演在香港無照的地下墮胎師，儘管這份工作養活了她和女兒，但她的女兒卻認為白靈是在踐踏生命，對於身為母親的糾結與掙扎，以及遊走在道德與世俗的眼光，白靈的細膩演技，給觀眾帶來不小深思。
▲白靈飾演在香港無照的地下墮胎師。（圖／《墮胎師》劇照）
▲白靈飾演在香港無照的地下墮胎師。（圖／《墮胎師》劇照）
 
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