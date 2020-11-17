北市府花5000萬找近百網紅宣傳 議員質疑浪費錢又沒效果
北市府花5000萬找近百網紅宣傳 議員質疑浪費錢又沒效果
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-17 16:02:12
因為新冠肺炎疫情全球盛行，台北市的各項經濟產業受到巨大影響。為了振興相關活動與刺激經濟活絡，北市府各局處透過找網紅宣傳的方式，進行台北市的行銷。不過國民黨台北市議員王鴻薇則踢爆，北市府25個局處，一年內花了5000萬預算，找了近100個網紅進行宣傳行銷，不過效果卻有限，不僅臉書貼文的按讚數與分享數僅只有雙位數，換算下來「一個讚要花888元」，質疑「網紅行銷」浪費錢又沒效果。
王鴻薇在質詢時表示，為了行銷台北市，很多局處都會找網紅進行網路行銷，其中商業處花了70萬聘請6名網紅進行宣傳，不過分享數卻掛零蛋，「我也不知道這個網紅到底紅不紅，但花這個錢真的值得嗎？」王鴻薇說，「當時商業處把所有相關的發文日期、按讚、分享數都分析出來，結果發現平均1個讚要花888元，這到底有無效益可言？」王鴻薇更指出，更有局處花多達100萬聘請網紅，不過最後效果並不佳。對此柯文哲聽聞後相當驚訝，表示要花一百萬的話「找我就好了！」似乎也認為花錢找網紅但效益不佳一事感到反感。柯文哲表示，相關配合的制度，觀傳局就可以建立，成效也需要訂定KPI。台北市副市長蔡炳坤則說，他們有整合行銷小組，觀傳局提出後，會透過小組討論再來定案，讓各局處按照來做。