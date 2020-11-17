捷克外交部聲援港民主派議員 中國使館反擊：勿干預內政
捷克外交部聲援港民主派議員 中國使館反擊：勿干預內政
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-17 16:04:15
捷克近期與中國的矛盾加深，捷克參議院院長韋德齊（ Miloš Vystrčil ）於今年 9 月率團訪問台灣，引起中國駐捷克大使館多次發表聲明抗議，捷克外交部昨（ 16 ）日再次聲援香港 4 位遭到撤銷資格（ DQ ）的立法會議員，中國大使館再次指責捷克方干涉中國內政，表達強烈不滿與反對。
根據香港媒體報導，捷克外交部發表聲明，表達對北京肆意取消泛民主派立法會議員的資格深感憂慮，捷克外交部指出北京在 11 月 11 日通過的決定違反了中國對香港的承諾，對香港自主、多元政治和自由造成威脅，破壞一國兩制。聲明強調，捷克正在積極參與歐盟議程，希望組織採取更多行動支持保護香港市民的自主自由。中國駐捷克大使館今（ 17 ）日也發表聲明，回擊捷克外交部的聲明涉及香港事務、中國內政，指捷克憲法規定捷克國會參眾議員仍是維護捷克共和國憲法、法律，所有國家都不會允許公職人員違背誓言、背叛國家；中國駐捷克大使館表示，人大常委根據憲法、香港《基本法》、《港版國安法》做出決定，是完善「一國兩制」大使館堅定支持香港政府根據人大的決定履行職責。
中國大使館的聲明強調，香港立法會議員資格「純屬中國內政問題」外部勢力無權干涉，要求捷克方恪守國際法、國際關係準則，不要以雙重標準、任何形式干涉中國內政。