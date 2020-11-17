台灣無法參加RCEP　馬英九：要怪太陽花學運惡意阻擋服貿

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馬英九強調，國民黨執政時，深知臺灣是小而開放的經濟體，必須積極洽簽FTA才能生存，因此訂有清楚明確的「自由貿易協定簽署路徑圖」。「當時《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP）和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的創始會員國仍在商議中，臺灣及其他國家，都要等到協定正式簽署後，才能申請第二輪的加入。」馬英九說，「所以我任內先針對占臺灣貿易總量3成的中國大陸，在2010年簽訂《兩岸經濟合作架構協議》，也就是ECFA，然後再與其他個別國家洽簽FTA，如紐西蘭及新加坡，並積極為TPP和RCEP做準備，以利後續申請加入」。
馬英九也強調，2010年6月，《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）完成簽署，2013年6月兩岸再簽署《服務貿易協議》。這兩個協議，很快就產生外溢效益。2013年7月，我國與紐西蘭簽署《臺紐經濟合作協定》（ANZTEC），同年11月與和新加坡簽署《臺星經濟夥伴協定》（ASTEP）。「臺星、臺紐的自由貿易協定，都是高度開放的協定，等同我國向全世界宣示有意願開放市場，爭取和其他國家簽署雙邊和多邊的自由貿易協定。」馬英九說「ECFA為臺星、臺紐協定的簽署創造有利條件；新加坡及紐西蘭都是TPP和RCEP的成員國，臺星、臺紐協定也為臺灣爭取加入TPP和RCEP也創造了有利條件」。
馬英九也直言，兩岸服貿協議在民進黨與太陽花學運的惡意阻擋下無法通過，兩岸貨貿協議也難以為繼。以服貿協議而言，當中有三分之二超越大陸對WTO的承諾，其實是大陸讓利較多，兩岸好不容易簽署，卻被民進黨與太陽花學運摧毀，這種誤國、害國之舉，令人痛心與不齒，連國際社會都看不下去，難怪2014年8月5日美國《華爾街日報》社論就批評「臺灣自甘落後」（Taiwan leaves itself behind）。服貿協議無法通過，為兩岸經貿關係平添嫌隙，成為兩岸務實探討共同參與區域經濟整合的絆腳石，更為臺灣加入大陸所主導的RCEP增加難度。