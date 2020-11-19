修憲論壇／民進黨主張廢考監 國民黨意在調高同意權門檻
修憲論壇／民進黨主張廢考監 國民黨意在調高同意權門檻
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-19 13:30:00
立法院啟動修憲工程，除了公民權下修外，考試院、監察院的去留問題也備受關注，國民黨立委、民進黨立委各自提出修改版本。國民黨立委記取在休會期間被民進黨以多數決輾壓的教訓，曾銘宗、吳怡玎提出的版本旨在調高門檻；而民進黨立委吳思瑤、陳亭妃提出的版本，則效仿西方國家三權分立的作法，認為考監兩院的職權應納入行政院或立法院。
根據提案原由，吳思瑤、林宜瑾、黃國書等人，認為當今多數民主國家，皆採取行政、立法、司法的三權分立原則，就足以達到權力制衡的效果，而我國採用的五權分立，過度分割職權，導致憲政上有責任重疊、模糊不清的弊病，改回三權是較好的做法。另一位提案的陳亭妃，則指出五權憲法讓我國憲政體制異於其他國家，形成重疊、怪異之處，而其他異於世界憲政潮流的國家，就是朝鮮、越南、中國、古巴等共產主義國家。
而即便在今年7月間，國民黨團總召林為洲喊出廢考監之後，藍營的意見趨於一致，便是保持五權現狀，但調高人事同意權的門檻。
吳怡玎的提案指出，目前司法院、考試院、監察院的人事同意權行使，無法化解政治僵局以及總統、立法院、行政院職權劃分不清的問題。吳怡玎認為當總統和立法院多數黨是同一個政黨時，憲法機關的人事同意權變成權力的禁臠。她認為解方在於人事同意權通過的門檻，將同意門檻從1/2提高到3/4。
而曾銘宗的提案版本，則為提高至2/3。而在7月間，國民黨團杯葛監察院人事同意權案時，就被民進黨以過半多數通過，不管通過的是曾銘宗或吳怡玎的版本，未來總統想通過考監人事，都至少要獲得70席以上立委的支持。
由此看來，藍綠對於五權變三權的議題上，意見是相當分歧的，本次執政黨力推的憲改工程中，預料在廢考監上，將有許多政治角力。