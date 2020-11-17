沈富雄再開金口！預言川普「最後結局」：很快就知道
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 16:47:36
美國媒體大多認定民主黨候選人拜登已經勝選新任美國總統，但川普至今仍未承認敗選，並多次透過推特發文抨擊選舉不公，日前川普又用全英文大寫強調自己贏得了選舉（ I WON THE ELECTION），讓外界好奇川普最後究竟會如何收場。對此，前立委沈富雄再次大膽預言，認為川普不會再戰2024也不會去搞媒體，而是「很快地就會乖乖打包離開白宮」。
沈富雄在選前預測美國大選結果，認為川普會「土石流式」慘敗，結果開票日當天川普選情樂觀，沈富雄一度自嘲「無語問蒼天」，還修改預言認為川普會小勝。想不到美國大選峰迴路轉，隨著郵寄選票開出拜登逆轉選情，沈富雄又興奮高喊自己預言雖不算完美無瑕，但總體來講，正確度與內涵的精準度是「全國南波萬」。而現在川普前途未卜，沈富雄今（17）日在臉書再開金口直斷，「有人說：川普像站在帝國大廈頂端的金剛（King Kong），捶胸頓足怒不可遏，他會跌落地面嗎？不會！他會建立一個大型的保守媒體，鬥垮FOX嗎？不會！他會在2024試圖再起嗎？更不會！很快地，他就會乖乖地打包離開白宮」。
預言完川普結局，沈富雄繼續分析台海局勢，「有人說：從選舉落幕到政權交接的72天中，世界局勢最凶險，尤其台海和南海，戰雲密佈，狂人會在下台前，重拳一擊，造成不可逆的後果，我更認為絶不可能，兩邊領導人自顧不暇，自當舐傷療癒，重新擺陣，兩海將平靜無波，雖然底層仍然是暗潮洶湧」。
沈富雄自信宣稱，「世事多變，未必難料」，更強調若有人「能以史學的觀點看大局，以心理學的觀點看個人者」，這種人預言時事，「一定要聽！」（編輯：倪浩軒）