旅客下車不及遭車門碰傷 中捷高鐵站延長車門開啟時間
旅客下車不及遭車門碰傷 中捷高鐵站延長車門開啟時間
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-17 17:40:26
台中捷運綠線第二天試營運，上午傳出一名89歲旅客，在高鐵台中站下車時手臂遭車門碰傷，經送醫包紮幸無大礙後，他又返回繼續搭乘，中捷公司表示，將負擔旅客醫藥費，並持續關心旅客復原情形，此外，捷運高鐵台中站開門時間，已延長至50秒，讓旅客上下車時間更充裕。
台中捷運公司說明，遭車門夾傷的89歲男性旅客，搭乘的列車約9時55分到達高鐵台中站，車門開啟後，因車上人潮多，老先生坐在座椅等候其他人先下車，待他起身走向車門要下車時，車門已準備關閉，老先生未注意，左手臂遭車門碰撞。中捷公司指出，發現旅客受傷後，站長立即回報，並通報消防局協助將旅客送往烏日林新醫院，站務人員也全程陪同就醫，旅客在醫院包紮完成後，11時14分左右搭計程車返回高鐵台中站，繼續搭乘捷運回程前往松竹站。
中捷公司表示，由於試營運期間旅客眾多，高鐵台中站又是全線運量最高的車站，今日上午已將高鐵台中站列車靠站時間從25秒延長到60秒，開門時間也從15秒延長到50秒；運量第二高的市政府站維持原本靠站時間45秒，開門時間35秒；運量第三高的北屯總站靠站時間也延長到60秒，開門時間延長到50秒。
中捷公司指出，捷運綠線是全自動無人駕駛系統，開門、關門時間精準，提醒旅客在列車到站後，應立即起身準備下車，碰到車門關閉時，請勿強行下車，以維護自身安全；另外，高鐵台中站為端點站，所有旅客都必須下車，因此請旅客勿在月台及車站逗留，以免影響其他旅客下車。