中共擬列台獨份子清單 趙少康譏：台獨有本事別賺中國錢
中共擬列台獨份子清單 趙少康譏：台獨有本事別賺中國錢
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-17 17:48:19
中共傳出將制定「台獨」頑固份子清單，對其採取嚴厲制裁。對此，趙少康昨(16日)在網路節目《鄉民來衝康》，批評台獨、台灣金主或商人真的討厭中國，就不要去賺中國錢，那麼討厭中國，有本事有志氣就不去中國。
據香港大公報報導，中共正研擬制定「台獨」頑固份子清單，對那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據中國《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。趙少康16日在網路節目《鄉民來衝康》中表示，如果台灣的金主或商人真的討厭中國，就不要去賺人家的錢「我說你沒有品，而且沒有志氣嘛！我真有志氣我幹嘛靠你中國呢？真的有本事就不去嘛！非要到中國去不可嗎？」
「你要台獨的，你就不要到中國去賺錢」趙少康說，這些人自動自發就不要去了，去賺錢又要罵人，自己都會精神錯亂。但趙少康也說，如果北京真的要搞一個名單出來，這就要很小心，因為名單可能會越搞越多處理不完。新聞來源為Newtalk 新頭殼