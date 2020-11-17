為上任做準備！拜登、賀錦麗首次聽取白宮國安簡報
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-17 17:13:39
美國總統大選民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）被媒體認定當選第 46 屆總統，但現任總統川普至今仍未承認敗選，並且透過執政團隊阻擋拜登接受國務院的協助、聽取國安單位的簡報，但衍生的國安問題就連共和黨多位議員也呼籲及早讓拜登著手過渡工作。但今（ 17 ）日拜登和副手賀錦麗（ Kamala Harris ）終於能夠與國安專家會面，討論相關部門的準備情況。
據《彭博社》報導，總統過渡期團隊週一（ 16 ）表示，外交、情報以及國防顧問將會與當選正副總統拜登、賀錦麗會面。由於總務署（ GSA ）仍然沒有肯定拜登當選，因此這場會面不是官方正式的簡報，目前拜登仍然依靠歐巴馬時期的專家為新政府執政進行規劃。川普政府前白宮幕僚長凱利（ John Kelly ）接受《 Politico 》採訪時提出警告，抵制拜登可能會導致國家安全遭受威脅。面對不願承認敗選的川普，凱利表示，他也許不必要認輸，但過渡的問題攸關國家利益，交接落後的進度不像汽車加速一樣迅速，繼續抵制拜登可能會傷害國家安全。