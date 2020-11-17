貴人散步音樂節與森山市集　超狂演出陣容享台南美好秋日

2020 台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將在27日至29日舉行，今(17)日記者會公布台南城市音樂節10組演出陣容、維也納啤酒音樂派對，還有28日至29日的森山市集，更公佈今年秘密計畫「Big Screen Project」，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局局長郭貞慧等邀請大家參加超狂的音樂市集趴！

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▲台南市長黃偉哲邀請全國民眾下周來台南聽音樂、逛市集，享受美好周末時光（圖／記者林怡孜攝，2020,11,17）

× ▲台南市長黃偉哲邀請全國民眾下周來台南聽音樂、逛市集，享受美好周末時光（圖／記者林怡孜攝，2020,11,17）

黃偉哲表示，台南城市音樂節暨貴人散步音樂節逐漸成為台南最具指標性的音樂盛事，去年即吸引近4萬人次參與。今年城市音樂節的主舞台區及貴人散步音樂節的舞台場館均聚集在中西區三個街區內，散步即可抵達，剛好符合台南的悠閒氣氛。

今年的演出陣容邀請包括人氣紅不讓台版百老匯樂團「毀容姊妹會」打頭陣，接力今年強勢入圍金曲獎的超夯樂團海豚刑警、今年金音獎得主傷心欲絕、饒舌界校長大支、音樂詩人雷光夏、重金屬指標樂團血肉果汁機、低科技俗氣樂團美秀集團、秒殺級夯團落日飛車、草根搖滾樂團拍謝少年，以及演唱雙棲創作歌手舒米恩，共十組演出者。今年為因應防疫措施，全採本土卡司，超豪華名單甫公佈便引起樂迷瘋傳。





邁入第二年的森山市集將於11月28至11月29日兩天下午2點至8點於台南市美術館2館，預計超過100家特色店家參與，依照南美館地形高度則會有不同的表演團體進駐。活動從白日到夜晚，民眾可漫步在城市樹林中，感受秋日的美好。此外，11月21日晚上於南美館2館四樓戶外階梯平台也有維也納啤酒音樂派對，於現場提供餐飲服務與各式啤酒，以奧地利品牌啤酒為主，民眾可以遠眺飽覽台南夜景，品味奧地利啤酒文化。台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店等2家飯店業者也配合維也納啤酒音樂派對，推出限期限定的奧地利特色料理餐點，色香味俱全，每一道料理都不能錯過。