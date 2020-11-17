新營殺鄰案開庭　凶嫌家屬欲以現金百萬彌補遭拒

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法警將陳嫌帶至法庭，陳嫌見到母親，當場痛哭，陳嫌母親也難過地哭了出來，陳嫌坦承其犯行，並表示「我知道我錯了，我要道歉」，法官問陳嫌是否仍不甘願？陳嫌否認。
陳嫌律師表示，當晚案發後，警方到場僅聽聞是隔壁鄰居所殺，並未指明是陳嫌犯案，陳嫌隨後投案，符合自首。陳嫌犯罪動機係因一時衝動，但陳嫌的確造成死者家屬相當大的傷害，也造成無法彌補的錯誤，對此，陳嫌並不爭執，被害人不諒解，陳嫌可以理解。
陳嫌律師指出，在可以盡力彌補的範圍，陳嫌願意去做，陳嫌家屬已借得100萬，希望給死者家屬一些實質的彌補，而這100萬的彌補，與和解無關，死者家屬當場拒絕，認為若接受這100萬，恐影響法官量刑。
死者妻子蕭女聲淚俱下，「陳嫌說很久沒看到母親，那我呢？我是永遠見不到先生、永遠聽不到聲音，陳嫌有什麼誠意？沒有！」，蕭女還怒斥，「上梁不正下梁歪，有什麼冤仇，要殺死他？鄰居那麼久，下得了手？他沒悔過之心，沒誠意」，蕭女求審判長判重一點。
檢察官認陳嫌行凶手段殘忍，建請法官從重量刑，判處陳嫌無期徒刑。陳嫌2度起身向死者妻子及家屬90度鞠躬道歉，並向法官求情「判輕一點」，開庭結束，法官特別容許陳嫌與其母親說話，短短的5分鐘，陳嫌與其母兩人都泣不成聲，陳嫌請母親要好好保重。