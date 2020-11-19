修憲論壇／廢考監成朝野共識　民眾看法卻兩極化

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然而，根據調查，希望維持現行五權憲法的民眾佔47.34%，與希望回歸民主三權分立有49.84%，雙方支持度呈現五五波且差距僅2.5%，可見考監兩院的存廢都各有擁護者。
若進一步來看考試院與監察院的的職責，依據現行《中華民國憲法》及《中華民國憲法增修條文》，考試院負責掌管國家考試及公務人員訓練、考績、獎懲、退休、撫恤等工作。有51.41%民眾認為考試院應該回歸行政體系、成為獨立機關就好，但也有44.83%民眾認為考試院應維持現行設置，應該獨立成院。
至於監察院是我國最高監察機關，在1992年以前，監察院曾與立法院共同行使國會權力，但現今已經沒有了國會身分，但仍行使國會的糾察與調查權。因此有過半數（52.66%）民眾認為糾察與調查權應該回歸國會，不過仍有44.51%民眾覺得保持現狀就好。
由於修憲案在院會通過決議後，仍需要經過人民複決投票，因此若立法院修憲委員會通過了廢除考監兩院，回歸三權分立的決議，根據調查，在公投複決時，投下同意票的民眾以50.47%的佔比略高於投下反對票的44.2%。
由此四項調查中所得數據可以看見，民眾對於走向三權分立或維持五權憲法的看法分歧，雙方的支持度都近半數，甚至差距可以說都在誤差值內，不過綜合所有結果來看，希望走向「三權分立」的民眾比率皆都略高維持「五權憲法」。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調的民眾有1914人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。