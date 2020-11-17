劉逸昇、賴啟瑞獲消防界榮譽「鳳凰獎」　將至總統府表揚

內政部消防署公布消防界最高榮譽「鳳凰獎」消防、義消楷模當選名單，嘉義市政府消防局救災救護指揮科小隊長劉逸昇、嘉義市義消總隊南區義消分隊分隊長賴啟瑞2人分別榮獲消防、義消最高榮譽鳳凰獎之殊榮，將於明年119消防節至總統府接受總統召見與接受表揚。

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救災救護指揮科小隊長劉逸昇，自民國87年警專畢業從事消防救災救護工作迄今22年餘，參與過各式大小火災搶救、緊急救護、近年各場次地震災害搶救等工作，劉小隊長在民國92年眾人聞” SARS”色變之際，主動爭取至「到院前緊急救護」先驅城市美國華盛頓州西雅圖訓練的機會，不僅充實了醫學知識，更取得緊急救護技術員(EMT)界最高級證書—高級救護技術員(EMT-P)證照，從此進入專責救護隊，專精於緊急救護勤務，將習得的專業技術，從容有效率地於救護現場或送醫途中，針對各種危急病患之處置，均能臨危不亂給予適切的判斷及處置，顯現高度專業，更在OHCA救護現場常能建立靜脈輸液管道，並及時給予藥物治療，救活多位OHCA病患，成功救回民眾並康復出院(ROSC)，避免數起家庭破碎悲劇。

南區義消分隊分隊長賴啟瑞， 90年加入義消大家庭迄今快30年，期間持續不間斷、積極地提昇個人的消防專業，參與各項救災專業技能訓練與幹部養成專業訓練，將習得的救災技能回饋於鄉里，在每一場的災害搶救場合，貢獻自己一份棉薄的心力，竭盡所能地給予需要協助的待救受困民眾溫暖與安心，讓他們能在消防、義消人員的協助下脫離險境，將人命傷亡與財物損失降至最低。

消防局表示，「鳳凰獎」是從事消防志業人員不畏艱苦、無懼生死的表彰，嘉義市政府消防局這次推薦人選在全國無數消防菁英中脫穎而出，顯見該二員在工作崗位上的表現十分傑出，亦彰顯嘉義市消防能力深獲各界肯定。