農委會公告金門為農業天災區　相關補助需於10天內申請

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在低率貸款部份，農民同樣需於17日起10日內依實際受害情形，向當地公所申請農業天然災害受災證明書，於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款機構（金門區漁會）提出申請。
本次貸款利息110年4月14日前免予計收，由農委會補貼，110年4月15日起貸款利率恢復為中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率減年利率0.305%計算（目前貸款利率為年息0.54%），嗣後隨中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率變動而調整。
另，在申請現金救助及貸款時需攜帶土地所有權證明文件、土地委託經營或土地使用同意書等合法經營證明文件，以及國民身分證、存款簿和印章；如因無法取得土地使用同意文件，可向本縣農業試驗所提出申請契作證明，藉由核發之契作文件作為依據，用於替代租賃文件。
若民眾如因急於復耕清園，確實無法等至災損勘查，可自行拍攝災害損失照片，內容應清楚包含災損情形4個角度、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號），以免後續認定災損有所疑義。
文水成表示，針對連續乾旱對於金門農業的影響，縣府一直密切關注，從短期的農業天然災害救助、小麥種子補貼、放寬前作認定、爭取實耕者資格，到長期的農塘浚深、調整農業經營方式，研擬一系列相關因應作為，希望減少未來農業災損的發生機率。