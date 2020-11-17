奇美醫攜手奇美博　共推思覺失調病友藝術治療

奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，以一系列藝術課程提供思覺失調症的病友，練習情感表達、活化記憶與覺察自我。不少病友上完課笑容變多，紛紛表示心情進步，變得更好了。

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藝術不僅傳達美感，也使個人思考與情緒得以沉澱，藝術治療提供一種非語言的溝通方式，安全不具威脅性的表達空間，協助個案表達自我、內在溝通和自我成長的機會，成為「身、心、靈」全人醫療最佳的整合觸媒之一。藝術治療近年來被廣泛運用在各種疾病的治療上，其中以精神疾病最為常見，此次醫院與博物館的合作計畫，即以備受關注的精神疾病「思覺失調症」病友為對象。

奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，近年來社會重大案件的報導，常讓思覺失調症病人與其家屬承受污名的影響。其實思覺失調症是一種可治療的大腦疾病，而藝術治療恰好是個合適的方式，透過非口語的互動，探索自我、增進表達，在治療過程中，慢慢提升病人自尊，重拾回到社會的自信，張志誠強調，此計畫只是一個開端，期盼未來可以持續整合資源，提供民眾更多服務。





藝術治療課程進行至今，已得到許多病友的回饋，奇美博物館展示教育組專員林雅琦指出，剛開始表情木然的學員上了幾堂課後笑容變多，甚至開始期待上課，有些表現好的學員更會指導他人，彼此之間產生交流。此外，病友對於「原來我也可以創作藝術」的心情感到欣喜，發表會同時也進行一堂繪畫課，每位學員認真作畫，看起來十分投入。

▲學員的作品，立體摺紙（圖／記者林怡孜攝）

今日奇美醫學中心的日間學員阿國也做了分享，他參與的是去除雕像作品髒污的修復課程，上了課後他深刻體會到修復的歷程需要鉅細靡遺的耐心。經過了一系列的課程後，阿國除了讚嘆之外，更懂得珍惜美好的事物，也知道修復雕塑的重要性，不但充實了自己，對雕塑也更有新的認識！