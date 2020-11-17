中市首辦「中高齡就業博覽會」 20家廠商釋出700個職缺
中市首辦「中高齡就業博覽會」 20家廠商釋出700個職缺
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-17 19:30:00
台中市中高齡勞動人口逾50萬人，勞動參與率近六成，低於全國平均值63%，為鼓勵中高齡勞動人口重返職場，台中市政府將於19日在市政大樓集會堂，首度舉辦「中高齡就業博覽會」，邀請包括製造業、長照服務業及餐飲業等20家友善廠商參加，可望釋出700個職缺，有求職需求者把握機會。
「中高齡者及高齡者就業促進法」公布近一年，台中市原訂今年5月1日實行，受疫情影響而暫緩。據統計，台中市45至64歲中高齡勞動力人口超過50萬人，中高齡勞動力參與率近6成，僅高於桃園的57%，六都中居倒數第二，分析原因，可能是都會型城市，人們想及早退休另有生涯規畫。台中市勞工局表示，受高齡化、少子化影響，未來更需要中高齡勞動人口投入，台中市超前部署，首次規劃舉辦「中高齡就業博覽會」，讓想僱用中高齡的廠商，及願意續留職場或重返職場的中高齡民眾，透過此次徵才活動，有機會順利就業媒合。
即將於19日登場的「中高齡就業博覽會」，考量中高齡較易從事的行業職別後，邀請製造業、批發零售業、照顧服務業及住宿餐飲業等參與，包括有摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業等，其中青松健康公司，更一次釋出逾50個中高齡友善職缺，相當難得。
勞工局長吳威志表示，此次徵才活動，設有中高齡就業資源專區、中高齡各項就業獎勵、中高齡職務再設計輔具體驗，及職業訓練展示專區等。
另外，今年9月起，因應營造業缺工情形，將缺工就業獎勵納入「營造業」擴大辦理，符合資格者，可補助最長18個月、最高10萬8,000元就業獎勵，歡迎至「營造業缺工獎勵專區」諮詢。