流感疫苗加購有譜 陳時中：12月中將拿到6萬劑
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-17 18:54:03｜update2020-11-17 18:56:15
今年因為新冠肺炎疫情，加上害怕秋冬流感疊加效應，國內流感疫苗施打踴躍，疾管署也不斷接洽國外業者，希望能夠追加國內公費流感疫苗劑量，針對流感疫苗追加是否捎來好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（17）天晚上出席醫療器材商業同業公會全國聯合會活動時也鬆口回應。
陳時中提到，流感疫苗確定加購，最快要到12月中才會拿到，目前確定劑量為6萬劑。陳時中提到，先前被暫緩施打的50歲到64歲的公費施打民眾，如果要恢復緩打，必須先以重要目標群，達成率接近目標才會開放恢復施打，學齡前幼兒接種目前接種率44％，希望目標達成率則為55％。至於美國莫德納公司（Moderna），發展新冠肺炎疫苗臨床實驗順利，且冷鏈保存上也不需要存置在極低溫環境中，不過這劑疫苗並沒有列在我國合作的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）首波候選疫苗名單中，必須由疾管署單獨接洽，針對此疫苗的購買是否相當困難，對此陳時中也坦言， 疫苗的整個分配，個別洽購大概都是以大國家、購買量大的國家佔優勢一些，大概最快什麼時候拿到，也很難預測，但會朝著最快取得的方向來做。