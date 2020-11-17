萊豬進口再成議題 嘉市議員：台灣人不如台灣豬？
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-17 20:03:12
嘉義市議會定期會議程進入市政質詢，市議員傅大偉希望市政府籲請中央政府注重國民健康，應禁止萊豬進口台灣，黃敏惠說阻擋萊豬已是全民共識，逼不得已對後端的標示，政府將會與市民一起做最嚴格的把關；張秀華議員在會後則指出，台灣人不如台灣豬。
傅大偉表示，萊克多巴胺原本研發用於治療氣喘，因有心肌缺血等嚴重副作用，會對人體造成影響，後來改用在動物身上可以減少體脂肪，長壯不長肥；美國2012年曾找7個人做實驗，因其中有1位中途發生嚴重副作用而停止，人體健康能否受萊克多巴胺的影響，我們必須審慎評估，而且希望市政府要請中央政府注重國民健康，禁止萊豬進口台灣。黃敏惠指出，捍衛國人的健康，阻擋萊豬已是全民共識，議會已經通過相關的自治條例，為嘉義市民的健康，我們一定要共同努力；如果中央政府一定要進口萊豬，逼不得已我們要用最嚴格的態度去面對、去遵守、去執行不得檢出（含萊克多巴胺），這是最起碼的，對於後端的標示，政府也將會與市民一起做最嚴格的把關。張秀華議員會後指出，政府禁用萊克多巴胺養豬，卻要進口含有萊克多巴胺的豬肉來讓台灣人吃，台灣人不如台灣豬？為什麼健保費在這個節骨眼要上漲？因為他們知道幾年後，大家吃了這些（萊）豬肉，吃了大家會生病！