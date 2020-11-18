全國高中職家事類技藝競賽　技優生疫情難出國

109學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，員林家商在78校367位選手激烈競爭中，10位選手榮獲個人組優勝，其中個人組榮獲2座金手獎，更獲得2座團體第二名及1座第三名的佳績，受疫情影響，技藝競賽優秀學生出國參訪機會恐成幻影，校長陳定宏說，將向教育部爭取保留學生公費出國參訪資格。

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▲員林家商家政科學生賴翊芹榮獲第二名金手獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲員林家商家政科學生賴翊芹榮獲第二名金手獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

109學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，來自全國78校367位選手92位模特兒共459人同場較勁，分烹飪、手工藝、服裝製作、服裝設計、教具製作、室內設計、美顏、美髮8組進行比賽，員家12位學生2位模特兒參加6組競賽，挾去年雷霆之勢，6個參賽組別都獲獎，獲獎率可謂百分百，共計抱回個人優勝獎座10座(含金手獎2座)，以及團體獎3座。

員林家商今年每一種職類統統得獎，其中幼保科學生張淇瑩、家政科學生賴翊芹榮獲第二名金手獎，都取得可公費出國參訪的寶貴機會，但新冠肺炎疫情嚴峻，出國充滿不確定性，陳定宏表示，全國高中職家事類與農業類學生技藝競賽，從去年起取消抽籤產生選手的制度，改為兩名都是正選手，使得強調五育均衡發展的高中職面臨高度挑戰。

▲員家12位學生2位模特兒參加6組競賽，挾去年雷霆之勢，6個參賽組別都獲獎，獲獎率可謂百分百。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲員家12位學生2位模特兒參加6組競賽，挾去年雷霆之勢，6個參賽組別都獲獎，獲獎率可謂百分百。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

員家烹飪組選手若家裡住得遠，為節省通學時間，競賽前三周免費搬進指導老師劉彩緞的家，師生上午六點多出門，晚上十點多回家。劉彩緞說，學生經常主動用練習剩下的食材煲湯給她喝，貼心到讓她感動想哭，自問「怎麼如此幸運教到這樣的學生」。

教具組金手獎選手張淇瑩從小就是社區小保母，鄰居孩子從安親班、幼兒園放學，先到張家找她玩，為安撫和教導街坊鄰居的幼童，張淇瑩選讀幼保科，在老師林明香的指導下，根據幼童的需求和興趣來製作教具；張淇瑩表示，教具可以集中孩子的注意力，學會生活常規及常識。

▲全國高中職家事類與農業類學生技藝競賽，從去年起取消抽籤產生選手的制度，改為兩名都是正選手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲全國高中職家事類與農業類學生技藝競賽，從去年起取消抽籤產生選手的制度，改為兩名都是正選手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

員家10名選手出賽，個個都得獎，家長會長陳志維感謝學校教學團隊的認真和努力。校友會理事長吳麗華則以「進入員家，就是贏家」期勉學生設定目標，繼續往前邁進。實習處主任陳麗華說，得獎非偶然，獲勝關鍵是平日勤練。