中壢文化公園地下停車場啟用 12月31日前免費停車
中壢文化公園地下停車場啟用 12月31日前免費停車
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-17 20:17:02
桃園市長鄭文燦今（17）日出席「中壢文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園完工啟用典禮」，鄭文燦表示，市府斥資4.3億元（其中前瞻計畫補助1.8億元）興建中壢文化公園地下停車場正式啟用，共329個汽車停車位，也將開放免費停車優惠至今年12月31日為止，明（110）年元旦起正式收費。
鄭文燦提到，繼內壢車站後站自強多目標立體停車場啟用後，中壢文化公園地下停車場也正式啟用，展現市府建設內壢的決心，停車場地上建築採取簡約灰色清水模設計，搭配夜間間接照明，進一步提升公園環境的質感，並且設置管理中心可引進超商或咖啡廳；地下兩層停車場內部則設置大面積的通風井及植生牆，並引進智慧化停車管理系統，包含：車牌辨識、多卡通、行動支付、e-Tag等繳費方式、空格導引指示及智慧尋車等功能。 鄭文燦指出，文化公園內部也規劃桃園首座「兒童駕駛訓練公園」，設置紅綠燈號、停車格、左轉遵行、圓環遵行、停車再開及鐵路平交道的迷你標誌，以及共融式遊戲場，方便親子共遊，同時可帶領孩童從小學習正確的交通觀念；此外，考量公園採無障礙設計，未設置阻隔機車進入之設施，為避免機車違規駛入公園或違停，公園也設置全市首個違停舉報系統，民眾可拍照存證後掃描QR code舉報，共同維護公園環境。交通局長劉慶豐表示，為改善停車問題，市府積極向交通部申請前瞻計畫補助興建公共運輸智慧停車場，已核准14案，共獲補助新台幣18.9億元，中壢文化公園地下停車場是本市首座獲得前瞻補助完工啟用的停車場。