修憲論壇／監察院不是冷衙門　田秋堇：啟動調查鉅細彌遺

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田秋堇坦言，她在立法院待了11年，剛進監察院的時候有一點不習慣。因為在立院每天有很多會議，要處理很多議題，就像打仗一樣，開記者會、不斷處理即時反應，而監察院做的，則是針對行政院、行政人員、全國公務員的事後監督。
所謂的事後監督，田秋堇解釋，是檢視公務員有沒有依法行政，但不像審計部一樣可以提出預警式的審核。所以有的時候，預先看到行政單位可能會出事時，就會很焦慮，只能透過認識的人去提醒，她也做過幾個讓行政單位及時煞車的事情。
田秋堇說，我國的監察權在世界各國來說，相對高度是滿高的，監院要調各部會的資料，除非對方能證明說，這對國家安全有妨害，否則都要交出來。甚至可以還拿監察證去部隊。
「監察權是針對公務員的」，田秋堇表示，所有的公務員都歸在監察範圍之內，一般人不知道監察院在做什麼，但公務員非常清楚。有時候從一些陳情或媒體報導，覺得有點問題，監委就會先去「函查」，請行政單位提供資料或解釋，有時那個行政單位就變得非常緊張，但她覺得緊張是好事。
田秋堇說，公務員非常清楚，面對監察院最好的方式就是配合調查，有錯趕快認錯。如果違法狀況非常確實，當然就是要彈劾。有的已經判刑過了，監院還要彈劾，因為監院是行政罰，跟刑事罰不一樣，對於公務員的生涯也滿有影響的。
田秋堇指出，相較於立法委員每天處理即時反應、還要忙著選民服務、跑婚喪喜慶等等，監察院不會博媒體版面，一旦啟動調查就是鉅細彌遺，調查一個問題，查個一年、一年半是非常平常的事情，而立委絕對不可能這樣做，追一個議題，有時候甚至明天立刻開記者會、後天就要上台質詢。
田秋堇說，監察院查案要非常小心，因為不要冤枉人家，必須深入、慢工出細活寫出完整周詳的調查報告，一定要根據調查事實，才能寫出調查意見。不寫詳細的話不行，因為報告牽涉到公務員的是非對錯，可能嚴重到會被送公懲會彈劾的程度，所以一定要非常詳盡，證據面和道理面都要寫出來。
對於監察院成為不為人知的冷衙門的原因，田秋堇說，《監察法》規定，調查中案件不得對外宣洩，這個規定毫無通融的空間，比檢調還嚴格。經常在調查期間都不能對外宣洩，過了一年、一年半，報告通過了委員會，才有機會開記者會，那時候可能新聞都冷掉了，所以對行政單位也不會形成足夠的壓力。
田秋堇說，現在正在跟立法院溝通，爭取修正《監察法》，比照檢調，對於社會重大矚目或跟人民公共利益有重大相關的案子，可適度透露一些進程，才不會讓大家覺得監察院對重大案件都無聲、沒有反應。田秋堇表示，現在時代不一樣，如果人民一直從媒體上沒有辦法瞭解你做了什麼的時候，就會想像你什麼都沒做。