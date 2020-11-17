影／搶破頭！鹿溪宴網路報名秒殺450桌共20分鐘完售

搶破頭！鹿港四季紅冬歡的亮點活動鹿溪宴，今（17）日上午8時30分開賣，結果網路報名共100桌49秒就秒殺賣完，傳真報名共250桌，在接收資料與統計的同時，現場報名也賣完，總計花費20分鐘，鎮長許志宏說，一定會全力以赴，讓大家滿意。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鹿港四季紅冬歡的亮點活動鹿溪宴，今年每桌從3000元調漲為4000元，網路報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲鹿港四季紅冬歡的亮點活動鹿溪宴，今年每桌從3000元調漲為4000元，網路報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

今年鹿溪宴每桌從3000元調漲為4000元，11月28、29一連兩天在文小五預定地登場，每晚席開225桌、共計450桌，將端出5道前菜、10道主菜、4道甜點、2份伴手禮，共21道精緻美味料理，餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，讓每個客人將用完的碗盤可以帶回家做紀念。

許志宏表示，拜網路科技所賜，網路是鹿溪宴最快的銷售管道，現場還有來自各地的鄉親排隊，最早的是昨晚12點到鎮公所門口等候，盛情可貴，鹿港鎮公所一定全力以赴，拿出鹿港最佳美食來傳承鹿港的在地文化。

▲民眾從午夜來到鎮公所門口排隊，還自備小板凳，才來買到一桌給家人聚餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲民眾從午夜來到鎮公所門口排隊，還自備小板凳，才來買到一桌給家人聚餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

現場報名民眾來得最早的是福興鄉曾小姐，17日凌晨12時就來排隊，買的是11月29日，曾小姐說，往年她都沒報上名，今年終於如願，來自彰化市的邱先生與女兒結伴，也是午夜來到鎮公所門口排隊，自備小板凳，買的是11月28日一桌，拿到第一號，邱先生說，他也是第一次來報名，因為女兒看到新聞報導，才想來買一桌給家人聚餐。

還有在地鹿港人黃先生，每年都來報名，跟親友一共4個人結伴，早上4點來排隊，拿到第15號，他說，每年都來品嘗小吃宴，今年改名為鹿溪宴，價錢多了一千元，他是有比較過菜色，認為還是很值得，所以繼續來報名。

▲現場報名也賣完，總計花費20分鐘，鎮長許志宏說，一定會全力以赴，讓大家滿意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

× ▲現場報名也賣完，總計花費20分鐘，鎮長許志宏說，一定會全力以赴，讓大家滿意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.17）

許志宏說，鹿溪宴菜色料理前菜為茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻；主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等；甜點則有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬。餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，讓每個用餐者餐後將使用過的碗盤可以帶回家做紀念。